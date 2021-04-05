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Зеленський назвав головну мету візиту до Катару

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Головною метою візиту Президента України Володимира Зеленського до Катару є переговори з керівництвом Держави, зокрема з Еміром Катару. Про це він сказав в інтерв’ю катарським ЗМІ, текст якого оприлюднила пресслужба Глави держави, передає УНН.

Цитата

“Звісно, головною метою мого візиту є переговори з керівництвом Держави Катар, зокрема з Еміром Катару Його Високістю шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані та Прем’єр-міністром, міністром внутрішніх справ Катару шейхом Халідом бін Халіфою Аль Тані. Я вважаю, що підтримка високої динаміки політичного діалогу на найвищому рівні між нашими країнами є важливою складовою подальшого розвитку взаємовигідного партнерства”, — сказав Зеленський.

Деталі

Президент заявив, що співпрацю між двома країнами у різних галузях вдалося значно активізувати упродовж останніх років, однак потенціал цього партнерства значно більший.

“Тому переконаний, що мій візит до Катару надасть додаткового імпульсу поглибленню дружніх українсько-катарських відносин”, — сказав він.

Також зі слів Зеленського, він з Еміром Катару Його Високістю шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані має “спільне бачення щодо необхідності інтенсифікації українсько-катарських відносин”.

Глава держави повідомив, що під час візиту його супроводжує численна делегація високого рівня, до якої входять, зокрема, міністри внутрішніх справ, енергетики та аграрної політики, низка керівників державних інституцій та установ, серед іншого в галузі інфраструктури та військово-технічного співробітництва, які протягом візиту проведуть окремі переговори зі своїми партнерами у Досі.

Контекст

За даними Офісу Президента, Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув з офіційним візитом до Катару 4 квітня.

Раніше повідомлялося, що під час зустрічей буде обговорено широкий спектр питань двосторонньої співпраці у політичній, торговельно-економічній, інвестиційній, аграрній, енергетичній та військово-технічній сферах, а також взаємодії в межах міжнародних організацій.

За результатами переговорів планується підписання низки двосторонніх документів.

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