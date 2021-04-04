Зеленський з першою леді прибув до Катару

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"Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською прибув з офіційним візитом до Держави Катар. Президент зустрінеться з Еміром Держави Катар шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані та Прем’єр-міністром, міністром внутрішніх справ Катару Халідом бін Халіфою Аль Тані", - повідомили в ОПУ.

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Раніше повідомлялося, що під час зустрічей буде обговорено широкий спектр питань двосторонньої співпраці у політичній, торговельно-економічній, інвестиційній, аграрній, енергетичній та військово-технічній сферах, а також взаємодії в межах міжнародних організацій.

За результатами переговорів планується підписання низки двосторонніх документів.

Крім того в Офісі Президента зазначили, що перша леді України в межах розвитку напрямку публічної та культурної дипломатії проведе зустрічі з головою катарського фонду освіти, науки та суспільного розвитку Qatar Foundation Мозою бінт Нассер, головою катарської державної інституції Qatar Museums Меяссою бінт Хамад Аль Тані, а також з дружиною Еміра Катару Джавагір бінт Хамад бін Сухейм Аль Тані.