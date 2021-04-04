Зеленський завтра вирушить до Катару

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський і пані Олена Зеленська 5 квітня відвідають з офіційним візитом Державу Катар, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офіса Президента.

Цитата: 

"Володимир Зеленський проведе переговори з Еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані та Прем’єр-міністром, міністром внутрішніх справ Держави Катар Халідом бін Халіфою Аль Тані", - повідомили в ОПУ.

Деталі

Під час зустрічей буде обговорено широкий спектр питань двосторонньої співпраці у політичній, торговельно-економічній, інвестиційній, аграрній, енергетичній та військово-технічній сферах, а також взаємодії в межах міжнародних організацій.

За результатами переговорів планується підписання низки двосторонніх документів.

Крім того в Офісі Президента зазначили, що Перша леді України в межах розвитку напрямку публічної та культурної дипломатії проведе зустрічі з головою катарського фонду освіти, науки та суспільного розвитку Qatar Foundation Мозою бінт Нассер, головою катарської державної інституції Qatar Museums Меяссою бінт Хамад Аль Тані, а також з дружиною Еміра Катару Джавагір бінт Хамад бін Сухейм Аль Тані.

Доповнення 

За словами посла України в США Оксани Маркарової, українські дипломати та Офіс Президента працюють над організацією зустрічі президентів України Володимира Зеленського і Сполучених Штатів Джозефа Байдена.

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