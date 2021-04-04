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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 54083 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 75077 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110592 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146098 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196185 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский завтра отправится в Катар

Зеленский завтра отправится в Катар

Киев  •  УНН

 • 24171 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и Елена Зеленская 5 апреля посетят с официальным визитом Государство Катар, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Цитата:

"Владимир Зеленский проведет переговоры с Эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и Премьер-министром, министром внутренних дел Государства Катар Халидом бин Халифой Аль Тани", - сообщили в ОПУ.

Детали

Во время встреч будет обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, аграрной, энергетической и военно-технической сферах, а также взаимодействия в рамках международных организаций.

По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

Кроме того в Офисе Президента отметили, что Первая леди Украины в рамках развития направления публичной и культурной дипломатии проведет встречи с главой катарского фонда образования, науки и общественного развития Qatar Foundation Мозо бинт Нассер, главой катарской государственной институции Qatar Museums Меяссою бинт Хамад Аль Тани, а также с женой Эмира Катара Джавагир бинт Хамад бин Сухейм Аль Тани.

Дополнение

По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, украинские дипломаты и Офис Президента работают над организацией встречи президентов Украины Владимира Зеленского и Соединенных Штатов Джозефа Байдена.

Украинские Национальные Новости

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