Маркарова про організацію зустрічі Зеленського і Байдена: робота йде

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Українські дипломати та Офіс Президента працюють над організацією зустрічі президентів України Володимира Зеленського і Сполучених Штатів Джозефа Байдена. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова в інтерв'ю Радіо Свобода, передає УНН.

Цитата:

"Чесно кажучи, і я активно, і міністерство, і Офіс Президента працюють над організацією візитів, як наших візитів до США різного рівня, безумовно, візиту президента, і так само над запрошенням для високопосадовців американських і, безумовно, президента відвідати Україну", - сказала Маркарова.

"... я думаю, що візити будуть", - додала посол.

Деталі

На уточнююче запитання, чи відомо на сьогодні щось про підготовку можливого візиту або Джо Байдена в Україну, або Володимира Зеленського у США, Маркарова вказала: "Над цими питаннями постійно активно працюють. Як тільки вони будуть, активно вже буде зрозуміло, що планується саме візит... Але робота над ними триває. Так само, як вже триває робота над дуже багатьма візитами інших наших посадовців, а також запрошення для спільних різних форматів".

"Давайте ще раз не забувати, що поки що ситуація з візитами дуже сильно залежить не тільки від політичної волі чи графіків, вона також залежить від ситуації з COVID", - додала вона.

При цьому, коментуючи, чи є можливою датою візиту 24 серпня – 30 років незалежності України, Маркарова зауважила: "Я впевнена, що ми отримаємо досить високий рівень представництва від США. Це будуть рішення нашого партнера, коли і як, і хто буде це представляти. Але ми сподіваємося на досить високий рівень".

Доповнення

2 квітня відбулась перша телефонна розмова президентів США і України - Байдена і Зеленського.

Телефонна розмова відбулася на тлі повідомлень про військове нарощування РФ поблизу українського кордону. Так, Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону - вони зосереджені в окупованому Криму, а також в Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

Раніше газета The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляла, що Росія стягнула до кордону з Україною близько 4 тис. військових.

Українські Національні Новини

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