Боротьба з олігархами, НАТО і візит в Україну: в ОП розкрили подробиці розмови Зеленського і Байдена

Деталі

За даними Офісу, президент США зазначив, що для нього дуже важлива Україна.

Велику увагу було приділено розвитку демократій в обох країнах. Глави держав наголосили, що встановлення та збереження демократії — це складна щоденна робота.

“Україна та США стоять пліч-о-пліч, коли йдеться про зміцнення наших демократій. Я відданий ідеї реформування України, покращенню прозорості та досягненню миру”, — зазначив Володимир Зеленський.

Президенти також акцентували увагу на важливості боротьби з олігархатом. Володимир Зеленський наголосив на тому, що політика України спрямована на системну деолігархізацію.

Володимир Зеленський детально зупинився на реформах, які впроваджуються в Україні. Зокрема, відзначив розбудову незалежної антикорупційної інфраструктури, поінформував про впровадження земельної реформи та реформу судочинства, а також реформування Конституційного Суду.

Президент США висловив переконання, що успіх України буде успіхом усього Європейського континенту, і наголосив на незмінній підтримці нашої держави з боку Сполучених Штатів.

Додамо

Також співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та в Криму і деокупацію півострова. Президент України розповів про ініціативу саміту Кримської платформи.

“Кримська платформа — на сьогодні єдиний майданчик, спрямований на деокупацію Криму та захист прав українців на окупованому півострові”, — зазначив Володимир Зеленський і запросив Джо Байдена взяти участь у першому саміті ініціативи та відвідати Україну в день її незалежності.

Президент США зауважив, що з нетерпінням чекає на візит до України.

Глава Української держави також наголосив, що конкретні кроки щодо наближення України до членства в НАТО підуть на користь усьому Альянсу.

Джо Байден висловив підтримку прогресу України у питанні здобуття членства в НАТО.

Раніше

Сьогодні Білий дім повідомив за підсумками розмови двох президентів, що темами телефонної розмови стали підтримка суверенітету нашої країни, реформи, боротьба з корупцією і коронавірусом.

У той же час, за даними ЗМІ, лідери зокрема обговорили повідомлення про нарощування російських військ на сході України.



Контекст

Телефонна розмова відбулася на тлі повідомлень про військове нарощування РФ поблизу українського кордону. Так, Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону — вони зосереджені в окупованому Криму, а також в Ростовській, Брянській і Воронезькій області.



Раніше газета The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляла, що Росія стягнула до кордону з Україною близько 4 тис. військових.