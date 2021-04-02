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Борьба с олигархами, НАТО и визит в Украину: в ОП раскрыли подробности разговора Зеленского и Байдена

Киев  •  УНН

 • 15792 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Во время первой личной беседы в телефонном формате Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом речь шла о борьбе с олигархами, членстве в НАТО и визите в Украину, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Детали

По данным Офиса, президент США отметил, что для него очень важна Украина.

Большое внимание уделялось развитию демократий в обеих странах. Главы государств отметили, что установление и сохранение демократии - это сложная ежедневная работа. 

"Украина и США стоят плечом к плечу, когда речь идет об укреплении наших демократий. Я предан идее реформирования Украины, улучшению прозрачности и достижению мира", - отметил Владимир Зеленский.

Президенты также акцентировали внимание на важности борьбы с олигархатом. Владимир Зеленский отметил, что политика Украины направлена на системную деолигархизацию.

Владимир Зеленский подробно остановился на реформах, которые внедряются в Украине. В частности, отметил развитие независимой антикоррупционной инфраструктуры, сообщил о внедрении земельной реформы и реформе судопроизводства, а также реформирования Конституционного Суда.

Президент США выразил убеждение, что успех Украины будет успехом всего Европейского континента, и подчеркнул неизменную поддержку нашего государства со стороны Соединенных Штатов.

Добавим

Также собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и в Крыму и деоккупации полуострова. Президент Украины рассказал об инициативе саммита Крымской платформы.

"Крымская платформа - сегодня единственная площадка, направленная на деоккупацию Крыма и защиту прав украинцев на оккупированном полуострове", - отметил Владимир Зеленский и пригласил Джо Байдена принять участие в первом саммите инициативы и посетить Украину в день ее независимости.

Президент США отметил, что с нетерпением ожидает визита в Украину.

Глава Украинского государства также отметил, что конкретные шаги по приближению Украины к членству в НАТО пойдут на пользу всему Альянсу.

Джо Байден выразил поддержку прогресса Украины в вопросе получения членства в НАТО.

Ранее

Сегодня Белый дом сообщил по итогам разговора двух президентов, темами телефонного разговора стали поддержка суверенитета нашей страны, реформы, борьба с коррупцией и коронавирусом.

В то же время, по данным СМИ, лидеры в частности обсудили сообщение о наращивании российских войск на востоке Украины.

Контекст

Телефонный разговор состоялся на фоне сообщений о военном наращивании РФ вблизи украинской границы. Так, Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время доклада в парламенте 30 марта заявил о наращивании Россией войск вблизи украинской границы — они сосредоточены в оккупированном Крыму, а также в Ростовской, Брянской и Воронежской области.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщала, что Россия стянула к границе с Украиной около 4 тыс. военных.

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