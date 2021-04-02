Байден і Зеленський закінчили розмову: ЗМІ повідомили деталі

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Президент США Джо Байден і Президент України Володимир Зеленський закінчили телефонну розмову, що тривала 30-40 хвилин. Про це написала в Twitter кореспондент американського видання Politico в Білому домі Наташа Бертран.

Цитата

"Байден і Зеленський тільки що закінчили розмову, яка, як мені сказали, тривала близько 30-40 хвилин. Байден підтвердив прихильність США Україні, і вони обговорили повідомлення про нарощування російських військ на сході і зусилля Зеленського по боротьбі з корупцією", - написала журналіст.

Деталі

Раніше сьогодні Politico повідомило, що президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський поговорять в п'ятницю вперше з тих пір, як Байден вступив на посаду, на тлі повідомлень про нарощування російської військової міці на сході України.

Контекст

Телефонна розмова, імовірно, відбулася на тлі повідомлень про військове нарощування РФ поблизу українського кордону. Так, Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону - вони зосереджені в окупованому Криму, а також в Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

Раніше газета The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляла, що Росія стягнула до кордону з Україною близько 4 тис. військових.

Що було раніше

1 лютого голова українського МЗС Дмитро Кулеба провів першу розмову зі своїм колегою зі Сполучених Штатів, державним секретарем Ентоні Блінкеном. У Держдепі США за підсумками переговорів заявили, що Блінкен пообіцяв Кулебі, що Вашингтон продовжить активно надавати військову та економічну допомогу Києву. Пізніше була ще одна бесіда між головними дипломатами України і США.

Варто також відзначити, що президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден провів одну з перших телефонних розмов як глава держави з російським лідером Володимиром Путіним. Однією з тем обговорення була в тому числі і ситуація в Україні. З Президентом України Володимиром Зеленським у президента Байдена поки не було публічних телефонних розмов. На думку екс-посла США в Україні, експерта Джона Хербста, українцям не варто вбачати негативних сигналів в тому, що президент США поспілкувався по телефону з президентом Росії раніше, ніж з Президентом України.

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