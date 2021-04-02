Байден и Зеленский закончили разговор: СМИ сообщили детали

Цитата

“Байден и Зеленский только что закончили разговор, который, как мне сказали, длился около 30-40 минут. Байден подтвердил приверженность США Украине, и они обсудили сообщения о наращивании российских войск на востоке и усилиях Зеленского по борьбе с коррупцией”, — написала журналист.

Детали

Ранее сегодня Politico сообщило, что президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский поговорят в пятницу впервые с тех пор, как Байден вступил в должность, на фоне сообщений о наращивании российской военной мощи на востоке Украины.



Контекст

Телефонный разговор, предположительно, состоится на фоне сообщений о военном наращивании РФ вблизи украинской границы. Так, Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время доклада в парламенте 30 марта заявил о наращивании Россией войск вблизи украинской границы — они сосредоточены в оккупированном Крыму, а также в Ростовской, Брянской и Воронежской области.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщала, что Россия стянула к границе с Украиной около 4 тыс. военных.

Что было ранее

1 февраля глава украинского МИД Дмитрий Кулеба провел первый разговор со своим коллегой из Соединенных Штатов, государственным секретарем Энтони Блинкеном. В Госдепе США по итогам переговоров заявили, что Блинкен пообещал Кулебе, что Вашингтон продолжит активно оказывать военную и экономическую помощь Киеву. Позже была еще одна беседа между главными дипломатами Украины и США.

Стоит также отметить, что президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден провел один из первых телефонных разговоров как глава государства с российским лидером Владимиром Путиным. Одной из тем обсуждения была в том числе и ситуация в Украине. С Президентом Украины Владимиром Зеленским у президента Байдена пока не было публичных телефонных разговоров. По мнению экс-посла США в Украине, эксперта Джона Хербста, украинцам не стоит усматривать негативных сигналов в том, что президент США пообщался по телефону с президентом России раньше, чем с Президентом Украины.