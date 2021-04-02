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СМИ: сегодня Байден проведет первый телефонный разговор с Зеленским

СМИ: сегодня Байден проведет первый телефонный разговор с Зеленским

Киев  •  УНН

 • 24643 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский поговорят в пятницу впервые с тех пор, как Байден вступил в должность, на фоне сообщений о наращивании российской военной мощи на востоке Украины. Об этом сообщает издание Politico, передает УНН.

Детали

Издание со ссылкой на источники сообщает, что украинские официальные лица настаивали на телефонном разговоре между Зеленским и Байденом в течение нескольких недель.

В том числе это обсуждалось во время недавнего разговора между советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и главой ОП Андреем Ермаком.

Контекст

Телефонный разговор, предположительно, состоится на фоне сообщений о военном наращивании РФ вблизи украинской границы.

Так, Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время доклада в парламенте 30 марта заявил о наращивании Россией войск вблизи украинской границы — они сосредоточены в оккупированном Крыму, а также в Ростовской, Брянской и Воронежской области.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщала, что Россия стянула к границе с Украиной около 4 тыс. военных.

Что было ранее

1 февраля глава украинского МИД Дмитрий Кулеба провел первый разговор со своим коллегой из Соединенных Штатов, государственным секретарем Энтони Блинкеном. В Госдепе США по итогам переговоров заявили, что Блинкен пообещал Кулебе, что Вашингтон продолжит активно оказывать военную и экономическую помощь Киеву. Позже была еще одна беседа между главными дипломатами Украины и США.

Стоит также отметить, что президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден провел один из первых телефонных разговоров как глава государства с российским лидером Владимиром Путиным. Одной из тем обсуждения была в том числе и ситуация в Украине. С Президентом Украины Владимиром Зеленским у президента Байдена пока не было публичных телефонных разговоров.

По мнению экс-посла США в Украине, эксперта Джона Хербста, украинцам не стоит усматривать негативных сигналов в том, что президент США пообщался по телефону с президентом России раньше, чем с Президентом Украины.

Украинские Национальные Новости

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