ЗМІ: сьогодні Байден проведе першу телефонну розмову із Зеленським

Деталі

Видання з посиланням на джерела повідомляє, що українські офіційні особи наполягали на телефонній розмові між Зеленським і Байденом протягом декількох тижнів.

У тому числі це обговорювалося під час недавньої розмови між радником з національної безпеки Джейком Салліваном і главою ОП Андрієм Єрмаком.

Контекст

Телефонна розмова, імовірно, відбудеться на тлі повідомлень про військове нарощуванні РФ поблизу українського кордону.

Так, Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону - вони зосереджені в окупованому Криму, а також в Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

Раніше газета The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляла, що Росія стягнула до кордону з Україною близько 4 тис. військових.

Що було раніше

1 лютого голова українського МЗС Дмитро Кулеба провів першу розмову зі своїм колегою зі Сполучених Штатів, державним секретарем Ентоні Блінкеном. У Держдепі США за підсумками переговорів заявили, що Блінкен пообіцяв Кулебі, що Вашингтон продовжить активно надавати військову та економічну допомогу Києву. Пізніше була ще одна бесіда між головними дипломатами України і США.



Варто також відзначити, що президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден провів одну з перших телефонних розмов як глава держави з російським лідером Володимиром Путіним. Однією з тем обговорення була в тому числі і ситуація в Україні. З Президентом України Володимиром Зеленським у президента Байдена поки не було публічних телефонних розмов.

На думку експосла США в Україні, експерта Джона Хербста, українцям не варто вбачати негативних сигналів в тому, що президент США поспілкувався по телефону з президентом Росії раніше, ніж з Президентом України.