Білий Дім підтвердив розмову Байдена і Зеленського: про що говорили президенти

Цитата

"Президент Джозеф Байден-молодший сьогодні поговорив з Президентом України Володимиром Зеленським. Президент Байден підтвердив незмінну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям триваючої агресії Росії на Донбасі і в Криму", - йдеться в заяві.

Деталі

Як повідомляє Білий Дім, Байден підкреслив прихильність його адміністрації активізації стратегічного партнерства з Україною на підтримку боротьби президента Зеленського з корупцією і реалізації програми реформ, заснованої на спільних демократичних цінностях, які забезпечують справедливість, безпеку і процвітання народу України.

"Лідери погодилися, що ці реформи є центральними для євроатлантичних устремлінь України. Вони також обговорили важливість тісної співпраці США і України для стримування пандемії COVID-19 і зміцнення демократії в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Додамо

Сьогодні Politico повідомило, що президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський поговорять в п'ятницю вперше з тих пір, як Байден вступив на посаду, на тлі повідомлень про нарощування російської військової міці на сході України.



Контекст

Телефонна розмова, імовірно, відбулася на тлі повідомлень про військове нарощування РФ поблизу українського кордону. Так, Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону - вони зосереджені в окупованому Криму, а також в Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

Раніше газета The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляла, що Росія стягнула до кордону з Україною близько 4 тис. військових.

Що було раніше

1 лютого голова українського МЗС Дмитро Кулеба провів першу розмову зі своїм колегою зі Сполучених Штатів, державним секретарем Ентоні Блінкеном. У Держдепі США за підсумками переговорів заявили, що Блінкен пообіцяв Кулебі, що Вашингтон продовжить активно надавати військову та економічну допомогу Києву. Пізніше була ще одна бесіда між головними дипломатами України і США.

Варто також відзначити, що президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден провів одну з перших телефонних розмов як глава держави з російським лідером Володимиром Путіним. Однією з тем обговорення була в тому числі і ситуація в Україні. З Президентом України Володимиром Зеленським у президента Байдена поки не було публічних телефонних розмов. На думку екс-посла США в Україні, експерта Джона Хербста, українцям не варто вбачати негативних сигналів в тому, що президент США поспілкувався по телефону з президентом Росії раніше, ніж з Президентом України.