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Белый Дом подтвердил разговор Байдена и Зеленского: о чем говорили президенты

Белый Дом подтвердил разговор Байдена и Зеленского: о чем говорили президенты

Киев  •  УНН

 • 23516 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Темами телефонного разговора президента США Джозефа Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским стали поддержка суверенитета нашей страны, реформы, борьба с коррупцией и ковидом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном Белым домом, передает УНН.

Цитата

“Президент Джозеф Байден-младший сегодня поговорил с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Байден подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму”, — говорится в заявлении.

Детали

Как сообщает Белый Дом, Байден подчеркнул приверженность его администрации активизации стратегического партнерства с Украиной в поддержку борьбы президента Зеленского с коррупцией и реализации программы реформ, основанной общих демократических ценностях, которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание народу Украины.

“Лидеры согласились, что эти реформы являются центральными для евроатлантических устремлений Украины. Они также обсудили важность тесного сотрудничества США и Украины для сдерживания пандемии COVID-19 и укрепления демократии в регионе”, — говорится в сообщении.

Добавим

Сегодня Politico сообщило, что президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский поговорят в пятницу впервые с тех пор, как Байден вступил в должность, на фоне сообщений о наращивании российской военной мощи на востоке Украины.

Контекст

Телефонный разговор, предположительно, состоится на фоне сообщений о военном наращивании РФ вблизи украинской границы. Так, Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время доклада в парламенте 30 марта заявил о наращивании Россией войск вблизи украинской границы — они сосредоточены в оккупированном Крыму, а также в Ростовской, Брянской и Воронежской области. 

Ранее газета The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщала, что Россия стянула к границе с Украиной около 4 тыс. военных. 

Что было ранее

1 февраля глава украинского МИД Дмитрий Кулеба провел первый разговор со своим коллегой из Соединенных Штатов, государственным секретарем Энтони Блинкеном. В Госдепе США по итогам переговоров заявили, что Блинкен пообещал Кулебе, что Вашингтон продолжит активно оказывать военную и экономическую помощь Киеву. Позже была еще одна беседа между главными дипломатами Украины и США.

Стоит также отметить, что президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден провел один из первых телефонных разговоров как глава государства с российским лидером Владимиром Путиным. Одной из тем обсуждения была в том числе и ситуация в Украине. С Президентом Украины Владимиром Зеленским у президента Байдена пока не было публичных телефонных разговоров. По мнению экс-посла США в Украине, эксперта Джона Хербста, украинцам не стоит усматривать негативных сигналов в том, что президент США пообщался по телефону с президентом России раньше, чем с Президентом Украины. 

Украинские Национальные Новости

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