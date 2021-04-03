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Маркарова об организации встречи Зеленского и Байдена: работа идет

Маркарова об организации встречи Зеленского и Байдена: работа идет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. Украинские дипломаты и Офис Президента работают над организацией встречи президентов Украины Владимира Зеленского и Соединенных Штатов Джозефа Байдена. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью Радио Свобода, передает УНН.

Цитата:

"Честно говоря, и я активно, и министерство, и Офис Президента работают над организацией визитов, как наших визитов в США разного уровня, безусловно, визита президента, и так же над приглашениями для чиновников американских и, безусловно, президента посетить Украину", - сказала Маркарова.

"... я думаю, что визиты будут", - добавила посол.

Детали

На уточняющий вопрос, известно ли на сегодня что-то о подготовке возможного визита или Джо Байдена в Украину, или Владимира Зеленского в США, Маркарова указала: "Над этими вопросами постоянно активно работают. Как только они будут, активно уже будет понятно, что планируется именно визит... Но работа над ними продолжается. Так же, как уже идет работа над очень многими визитами других наших должностных лиц, а также приглашение для совместных различных форматов".

"Давайте еще раз не забывать, что пока ситуация с визитами очень сильно зависит не только от политической воли или графиков, она также зависит от ситуации с COVID", - добавила она.

При этом, комментируя, является ли возможной датой визита 24 августа - 30 лет независимости Украины, Маркарова отметила: "Я уверена, что мы получим достаточно высокий уровень представительства от США. Это будут решения нашего партнера, когда и как, и кто будет это представлять. Но мы надеемся на достаточно высокий уровень".

Дополнение

2 апреля состоялся первый телефонный разговор президентов США и Украины - Байдена и Зеленского.

Телефонный разговор состоялся на фоне сообщений о военном наращивания РФ вблизи украинской границы. Так, Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время доклада в парламенте 30 марта заявил о наращивании Россией войск вблизи украинской границы - они сосредоточены в оккупированном Крыму, а также в Ростовской, Брянской и Воронежской области.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщала, что Россия стянула к границе с Украиной около 4 тыс. военных.

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