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Зеленский назвал главную цель визита в Катар

Зеленский назвал главную цель визита в Катар

Киев  •  УНН

 • 21419 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Главной целью визита Президента Украины Владимира Зеленского в Катар являются переговоры с руководством государства, в частности с Эмиром Катара. Об этом он сказал в интервью катарским СМИ, текст которого обнародовала пресс-служба Главы государства, передает УНН.

Цитата

“Конечно, главной целью моего визита являются переговоры с руководством Государства Катар, в частности с Эмиром Катара Его Высочеством шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и Премьер-министром, министром внутренних дел Катара шейхом Халидом бин Халифой Аль Тани. Я считаю, что поддержка высокой динамики политического диалога на высшем уровне между нашими странами является важной составляющей дальнейшего развития взаимовыгодного партнерства”, — сказал Зеленский.

Детали

Президент заявил, что сотрудничество между двумя странами в различных областях удалось значительно активизировать в последние годы, однако потенциал этого партнерства значительно больше.

“Поэтому убежден, что мой визит в Катар предоставит дополнительный импульс углублению дружественных украинского-катарских отношений”, — сказал он.

Также по словам Зеленского, он с Эмиром Катара Его Высочеством шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани “общее видение о необходимости интенсификации украинский-катарских отношений”.

Глава государства сообщил, что во время визита его сопровождает многочисленная делегация высокого уровня, в которую входят, в частности, министры внутренних дел, энергетики и аграрной политики, ряд руководителей государственных учреждений и учреждений, в том числе в области инфраструктуры и военно-технического сотрудничества, которые в течение визита проведут отдельные переговоры со своими партнерами в Дохе.

Контекст

По данным Офиса Президента, Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл с официальным визитом в Катар 4 апреля.

Ранее сообщалось, что во время встреч будет обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, аграрной, энергетической и военно-технической сферах, а также взаимодействие в рамках международных организаций.

По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

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