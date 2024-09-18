Зелена карта для авто: що таке та чи обов'язкова для виїзду за кордон

Зелена карта є універсальним і надійним інструментом, що гарантує захист під час подорожей, оскільки дозволяє уникнути серйозних фінансових втрат у разі ДТП. Оформити її можна швидко й зручно в режимі онлайн, що робить процес ще більш комфортним для водіїв, передає УНН.

Зелена карта для виїзду за кордон

Зелена карта — це обов'язковий міжнародний страховий поліс для водіїв, який діє в межах певної системи країн. Вона захищає власника транспортного засобу від фінансових наслідків у разі дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), завданої третім особам за кордоном.

По суті, зелена карта на авто є аналогом ОСЦПВ (обов'язкове страхування цивільної відповідальності), який діє в Україні, але охоплює міжнародні поїздки.

Україна приєдналася до міжнародної системи автострахування для виїзду за межі країни у 2005 році. Це важливий крок, який забезпечив українським водіям можливість виїжджати за кордон на авто, маючи єдиний страховий документ для різних країн. Система дозволяє перевіряти його онлайн через базу даних МТСБУ, що полегшує контроль на пунктах пропуску.

Головна мета міжнародного страхового поліса — захист третіх осіб у разі ДТП. Це означає, що, якщо ви станете винуватцем аварії за межами України, компенсацію постраждалим забезпечить ваша страхова компанія. Наприклад, у разі ДТП в Німеччині чи Франції, постраждала сторона отримує відшкодування збитків саме за рахунок green card​.

Для оформлення зеленої карти потрібні такі документи:

Техпаспорт на автомобіль. Паспорт або ID-картка. Ідентифікаційний код.

Оформити поліс можна як онлайн, так і через страхові компанії — члени МТСБУ. Вартість міжнародного страхового поліса залежить від терміну її дії. Наприклад, договір можна оформити на 15 днів, місяць або навіть на рік. Чим довший термін дії, тим вища ціна. Для прикладу, на 2024 рік ціни на річний документ можуть складати понад 12 000 грн, залежно від типу транспортного засобу і напряму поїздки​.

У разі ДТП за кордоном потрібно дотримуватись певного алгоритму дій:

Не пересувайте автомобіль до прибуття поліції.

Зателефонуйте до поліції та страхової компанії.

Зробіть фото або відео місця пригоди.

Складіть Європротокол або дочекайтеся поліції для оформлення документів​.

Green card на авто допомагає покрити витрати на відшкодування збитків в країнах її дії, що робить подорожі більш безпечними та спокійними.

Чи обов'язкова зелена карта для авто та потрібна при виїзді з України

При виїзді з України на автомобілі до більшості держав Європи, обов'язковим є поліс "Зелена карта". Система діє на територіях Європи, Північної Африки та деяких державах Азії, таких як Ізраїль та Туреччина.

Після початку повномасштабної війни, правила для українських водіїв трохи змінилися: на початку 2022 року тимчасово дозволяли в'їзд до сусідніх країн без цього полісу. Однак, з квітня 2023 року більшість країн, зокрема Польща, знову вимагають наявність green card.

Міжнародний страховий поліс є необхідним, оскільки без нього ви ризикуєте отримати великий штраф, депортацію або навіть арешт автомобіля. Крім того, ремонт авто за межами нашої держави може коштувати значно більше і без страхування вам доведеться оплачувати всі витрати самостійно​. Важливо знати, що цей документ покриває лише збитки, завдані третім особам, але не покриває витрати на ремонт вашого автомобіля. Таким чином, при плануванні поїздки за межі України на авто, важливо заздалегідь оформити green card, оскільки це не лише вимога законодавства, але й спосіб захистити себе від можливих фінансових ризиків під час подорожі.

Штраф за відсутність зеленої карти та як купити зелену карту на кордоні

Штрафи за відсутність зеленої карти на кордоні або під час перебування за кордоном можуть сягати серйозних сум. У 2023-2024 роках у багатьох європейських країнах сума штрафу за керування без цього полісу може становити від 600 до 1000 євро, в залежності від держави.

Наприклад, у Польщі цей штраф складає приблизно 2800 злотих (близько 700 євро) за порушення до 14 днів, а в Німеччині він може досягати 1000 євро​. До того ж наявність міжнародного страхового договору є не лише вимогою закону, а й захистом від фінансових втрат, якщо ви спричините ДТП за межами своєї держави.

Якщо ви раптом забули оформити заздалегідь, це можна зробити безпосередньо на кордоні. Проте такий підхід має свої ризики. По-перше, ціна на пункті пропуску часто вища через націнки посередників, які враховують складність ситуації.

Наприклад, вартість на 15 днів для легкового автомобіля до ЄС становить близько 982 грн в Україні, але при купівлі на кордоні ціна може бути значно вищою​. По-друге, існує ризик натрапити на шахраїв, які можуть продати вам недійсний документ. Це може призвести до додаткових фінансових втрат та юридичних проблем.

Один із найбезпечніших способів уникнути проблем — оформити онлайн. Це можна зробити за кілька хвилин на різних спеціалізованих платформах, наприклад, через сервіси на кшталт Easypay. Поліс, оформлений онлайн, зберігається в електронному вигляді, що дозволяє легко перевірити його дійсність через базу даних МТСБУ. Окрім цього, електронна форма діє так само як і паперовий варіант. Отже, завчасне оформлення green card дозволить уникнути штрафів та непередбачуваних витрат на митниці, зекономивши ваш час і гроші.