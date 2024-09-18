Зеленая карта для авто: что такое и обязательна ли для выезда за границу

Зеленая карта является универсальным и надежным инструментом, гарантирующим защиту во время путешествий, поскольку позволяет избежать серьезных финансовых потерь в случае ДТП. Оформить ее можно быстро и удобно в режиме онлайн, что делает процесс еще более комфортным для водителей, передает УНН.

Зеленая карта для выезда за границу

Зеленая карта - это обязательный международный страховой полис для водителей, который действует в пределах определенной системы стран. Она защищает владельца транспортного средства от финансовых последствий в случае дорожно-транспортного происшествия (ДТП), нанесенного третьим лицам за рубежом.

По сути, зеленая карта на авто является аналогом ОСАГО (обязательное страхование гражданской ответственности), который действует в Украине, но охватывает международные поездки.

Украина присоединилась к международной системе автострахования для выезда за пределы страны в 2005 году. Это важный шаг, который обеспечил украинским водителям возможность выезжать за границу на авто, имея единый страховой документ для разных стран. Система позволяет проверять его онлайн через базу данных МТСБУ, что облегчает контроль на пунктах пропуска.

Главная цель международного страхового полиса - защита третьих лиц в случае ДТП. Это значит, что, если вы станете виновником аварии за пределами Украины, компенсацию пострадавшим обеспечит ваша страховая компания. Например, в случае ДТП в Германии или Франции, пострадавшая сторона получает возмещение убытков именно за счет green card.

Для оформления зеленой карты нужны следующие документы:

Техпаспорт на автомобиль. Паспорт или ID-карта. Идентификационный код.

Оформить полис можно как онлайн, так и через страховые компании - члены МТСБУ. Стоимость международного страхового полиса зависит от срока его действия. Например, договор можно оформить на 15 дней, месяц или даже на год. Чем длиннее срок действия, тем выше цена. Например, на 2024 год цены на годовой документ могут составлять более 12 000 грн, в зависимости от типа транспортного средства и направления поездки.

В случае ДТП за рубежом нужно придерживаться определенного алгоритма действий:

Не передвигайте автомобиль до прибытия полиции.

Позвоните в полицию и страховую компанию.

Сделайте фото или видео места происшествия.

Составьте Европротокол или дождитесь полиции для оформления документов.

Green card на авто помогает покрыть расходы на возмещение убытков в странах ее действия, что делает путешествия более безопасными и спокойными.

Обязательна ли зеленая карта для авто и нужна ли при выезде из Украины

При выезде из Украины на автомобиле в большинство государств Европы, обязательным является полис "Зеленая карта". Система действует на территориях Европы, Северной Африки и некоторых государствах Азии, таких как Израиль и Турция.

После начала полномасштабной войны, правила для украинских водителей немного изменились: в начале 2022 года временно разрешали въезд в соседние страны без этого полиса. Однако, с апреля 2023 года большинство стран, в частности Польша, снова требуют наличие green card.

Международный страховой полис является необходимым, поскольку без него вы рискуете получить большой штраф, депортацию или даже арест автомобиля. Кроме того, ремонт авто за пределами нашего государства может стоить значительно больше и без страховки вам придется оплачивать все расходы самостоятельно. Важно знать, что этот документ покрывает лишь ущерб, нанесенный третьим лицам, но не покрывает расходы на ремонт вашего автомобиля. Таким образом, при планировании поездки за пределы Украины на авто, важно заранее оформить green card, поскольку это не только требование законодательства, но и способ защитить себя от возможных финансовых рисков во время путешествия.

Штраф за отсутствие зеленой карты и как купить зеленую карту на границе

Штрафы за отсутствие зеленой карты на границе или во время пребывания за границей могут достигать серьезных сумм. В 2023-2024 годах во многих европейских странах сумма штрафа за управление без этого полиса может составлять от 600 до 1000 евро, в зависимости от государства.

Например, в Польше этот штраф составляет примерно 2800 злотых (около 700 евро) за нарушение до 14 дней, а в Германии он может достигать 1000 евро. К тому же наличие международного страхового договора является не только требованием закона, но и защитой от финансовых потерь, если вы вызовете ДТП за пределами своего государства.

Если вы вдруг забыли оформить заранее, это можно сделать непосредственно на границе. Однако такой подход имеет свои риски. Во-первых, цена на пункте пропуска часто выше из-за наценок посредников, которые учитывают сложность ситуации.

Например, стоимость на 15 дней для легкового автомобиля в ЕС составляет около 982 грн в Украине, но при покупке на границе цена может быть значительно выше. Во-вторых, существует риск наткнуться на мошенников, которые могут продать вам недействительный документ. Это может привести к дополнительным финансовым потерям и юридическим проблемам.

Один из самых безопасных способов избежать проблем - оформить онлайн. Это можно сделать за несколько минут на различных специализированных платформах, например, через сервисы вроде Easypay. Полис, оформленный онлайн, сохраняется в электронном виде, что позволяет легко проверить его действительность через базу данных МТСБУ. Кроме этого, электронная форма действует так же как и бумажный вариант. Итак, заблаговременное оформление green card позволит избежать штрафов и непредвиденных расходов на таможне, сэкономив ваше время и деньги.