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Здуття живота: спеціалісти назвали методи полегшення симптомів

Здуття живота: спеціалісти назвали методи полегшення симптомів

Київ • УНН

 • 2746260 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Здуття живота та гази є одними із поширених скарг на травлення. Про те, що можна зробити, ідеться у статті співавторства американського дієтолога Тамари Дюкер-Фройман для US News, пише УНН.

Деталі

Як зазначається у статті, не обов'язково жити зі здуттям живота, і можна багато зробити, щоб полегшити неприємні або постійні симптоми. Спроба визначити природу здуття живота - починаючи з того, чи здається воно викликаним травленням, чи ні, і якщо так, то, швидше за все, воно виникає у вашому шлунку чи кишечнику - це чудове місце для початку. У статті дають кілька порад:

  • Ведіть щоденник харчування та симптомів. Визначення ваших особистих тригерів здуття живота - перший крок. Це має допомогти вам з'ясувати, чи пов'язані певні харчові тригери зі здуттям живота, каже доктор Хардіп Сінгх, гастроентеролог із лікарні Святого Йосипа в Орінджі, штат Каліфорнія. Будьте точні щодо продуктів, які ви їсте, симптомів, які ви відчуваєте, та ваших спорожнень кишечника, включаючи час доби, ідеться у статті. Кожна деталь, як вказано, має значення, наприклад, вітаміни, споживання алкоголю та води, заправки для салатів і навіть полуденні частування, такі як одна чи дві цукерки. Ця інформація, як зазначаєится, допоможе вашому лікарю або дієтологу визначити причину вашого здуття живота, щоб ви могли скласти план боротьби з ним.
  • Усуньте можливі харчові тригери. Якщо ви помітили закономірність, можна спробувати виключити з раціону продукти, що викликають здуття живота, по одному, щоб побачити, чи зменшаться газоутворення і здуття живота, вказується у статті. Можна, як зазначається, подивитися на етикетки, щоб уникнути інгредієнтів, які можуть турбувати.
  • Зважайте на роль моделей живлення, а не конкретних продуктів. Іноді не те, що ви їсте, а те, як ви їсте, може сприяти здуттю живота. Пропустити сніданок і розділити їжу на цілий день на два великі прийоми їжі для деяких людей може бути не таким добрим, як триразове харчування та один або два перекушування, зауважується у матеріалі. "В інших випадках вживання великих обсягів «грубої їжі» із салатів розміром із першу страву, попкорну на ніч, горіхів та ягід може призвести до більшого здуття живота, ніж дієта, що характеризується більш приготованими, м'якшими та менш «об'ємними» продуктами", - ідеться у статті.
  • Лікувати запор. Якщо є проблеми, щоб відчути справжнє полегшення, можна, як вказано, поговорити з лікарем про можливі засоби.
  • Внесіть відповідні зміни в спосіб життя, щоб зменшити заковтування повітря. "Відмовтеся від жувальної гумки і їжте повільніше", - говорить Сінгх. Якщо ви затятий любитель жувальної гумки або льодяників, ви, швидше за все, проковтнете зайве повітря, зазначається у статті. Те саме, як повідомляється, і для ковтання води в тренажерному залі. Відмова від куріння також може допомогти.
  • Будьте уважні. Подумайте, що може бути причиною вашого здуття живота і терпимо це чи настав час внести зміни, каже Кессі Вандерволл, зареєстрований дієтолог у відділі клінічного харчування UW Health у Вісконсині. Здорова дієта з високим вмістом клітковини може бути виправданою, наприклад, у разі випадкового здуття живота. Тим не менш, додає вона, якщо ви вважаєте, що темп їди та кількість їжі є вашою проблемою, «це може бути областю для вивчення та можливістю стати більш усвідомленим споживачем».
  • Зверніться до дієтолога. "Зареєстровані дієтологи добре підготовлені до того, щоб супроводжувати пацієнтів у їх подорожах, пов'язаних з їжею та харчуванням, включаючи медичну дієтотерапію при здутті живота", - говорить Вандерволл.
  • Завітайте до свого лікаря. Цілком можливо, що серйозні захворювання можуть бути основною причиною здуття живота, тому суть така: якщо проблеми не зникають, зверніться до гастроентеролога, каже Сінгх.

Нагадаємо

Для відновлення здоров'я кишечника після прийому антибіотиків дали кілька порад.

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