Відновлення здоров'я кишечника після прийому антибіотиків: що потрібно знати

Деталі

Можливо, найбільш поширеним потенційним наслідком застосування антибіотиків може бути діарея, пов'язана з їх прийомом (ААД). За оцінками, на неї страждають від 5% до 35% людей, які приймають антибіотики.

В ідеалі, зазначається у статті, взагалі слід уникати непотрібного використання антибіотиків. І це особливо актуально в грудному віці та ранньому дитинстві. Але для тих із нас, хто достатньо дорослий, щоб читати це, цей корабель уже відплив, і ми можемо виявити, що після лікування необхідним з медичного погляду курсом антибіотиків запитуємо, чи будуть наслідки, які ми відчуваємо, постійними.

Якщо ви нещодавно пройшли курс антибіотиків і виявили, що боретеся з наслідками несправної травної системи, то у статті наводяться наступні кроки:

1. Запобігайте або боріться з діареєю, спричиненою прийомом антибіотиків, за допомогою правильного пробіотика.

Якщо ви (або ваша дитина) відчуваєте легку діарею, пов’язану з прийомом антибіотиків, не буде нерозумним спробувати один із пробіотиків, який продемонстрував певну користь, зазначається у статті.

2. Урізноманітніть споживання цільних продуктів, багатих клітковиною.

Якщо ви хвилюєтеся, що ваш кишечник не в порядку або виснажений після прийому антибіотиків, найшвидший і найефективніший спосіб відновити нормальний баланс - це відновити здоров'я вашої внутрішньої екосистеми, постійно підживлюючи її різноманітною клітковиною з цільних рослинних продуктів, зауважується у матеріалі. Фрукти та овочі, бобові та цільнозернові, горіхи та насіння багаті на клітковину, що живить різноманітних мешканців кишкової мікробіоти. Найбагатші, найбільш різноманітні та стійкі мікробіоми кишечника, як зазначається, належать людям, які щотижня їдять велику кількість різноманітних рослинних продуктів.

Суворі елімінаційні дієти виснажують різних мешканців мікробіому, тоді як різноманітні дієти з клітковиною сприяють мікробному різноманіттю, яке вважається святим Граалем здоров'я кишечника. Тож, вказують у статті, свій раціон можна наповнити різноманітними волокнами з:



Бобових, таких як квасоля, нут та сочевиця.



Цілих фруктів, а не соків, від яблук та динь до ягід та цитрусових, до авокадо та інших тропічних фруктів.



Овочів, від хрестоцвітих, таких як броколі та цвітна капуста, до сезонних варіантів, таких як кабачки та спаржа, коренеплоди, такі як буряк, часник, цибуля тощо.



Цільнозернових продуктів, таких як вівсянка, цільна пшениця та ячмінь.



Горіхів, таких як арахіс, кешью, мигдаль та волоські горіхи.



Насіння, такого як мелений льон і чіа, гарбуза та соняшнику.



3. Підтримуйте найкорисніші бактеріальні угруповання вашого кишечника за допомогою пребіотиків.

У той час як пробіотики часто привертають увагу в онлайн-дискусіях про здоров'я кишечника, пребіотики можуть бути набагато ефективнішим способом вибіркової підтримки деяких із найкорисніших протизапальних видів бактерій у кишечнику, зазначається у статті.

Пребіотики - це клітковина та інші вуглеводи, які ми, люди, не можемо засвоїти, але які переважно ферментуються будь-якими видами та штамами лактобактерій і біфідобактерій, які живуть у вашому унікальному мікробіомі кишечника. Вони, як зазначається, є одними з найкорисніших мешканців мікробіомів нашого кишечника, оскільки вони виробляють протизапальні сполуки, які називаються коротколанцюговими жирними кислотами, і знижують рН товстої кишки, роблячи її менш сприятливою для колонізації патогенних (хвороботворних) бактерій.

Пребіотична клітковина природним чином міститься в таких продуктах, як цибуля, часник, цільна пшениця, ячмінь, артишоки, боби. Інулін, або клітковина кореня цикорію, також є пребіотиком, хоча багато людей вважають, що він викликає неприємні гази.

4. Зменшіть споживання харчових добавок, які можуть порушити мікробіом кишечника та бар’єрну функцію кишечника.

Деякі харчові продукти з високим ступенем обробки містять добавки, які, як все більше стурбовані дослідники, можуть негативно вплинути на мікробіом кишечника і слизову оболонку, що служить важливим бар’єром між насиченою імунними клітинами стінкою кишечника та бактеріальними мешканцями нашого мікробіому. Найкраще, щоб ці двоє трималися на відстані, наголошується у статті.

5. Збалансуйте свій спосіб життя.

Так само, як кишечник впливає на майже всі аспекти здоров'я, майже кожен аспект здоров'я впливає на кишечник. Це включає здоровий режим сну і регулярні фізичні вправи, які, як було показано, впливають на здоров'я мікробіома кишечника. Нікі Стрілі, зареєстрований американський дієтолог, що спеціалізується на травленні, каже, що «достатній сон, управління стресом і достатня кількість вправ - це також важливі частини головоломки».

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