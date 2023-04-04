Восстановление здоровья кишечника после приема антибиотиков: что нужно знать

Детали

Возможно, наиболее распространенным потенциальным последствием применения антибиотиков может быть диарея, связанная с их приемом (ААД). По оценкам, ею страдают от 5% до 35% людей, принимающих антибиотики.

В идеале, отмечается в статье, вообще следует избегать ненужного использования антибиотиков. И это особенно актуально в грудном возрасте и раннем детстве. Но для тех из нас, кто достаточно взрослый, чтобы читать это, этот корабль уже отплыл, и мы можем обнаружить, что после лечения необходимым с медицинской точки зрения курсом антибиотиков мы задаемся вопросом, будут ли последствия, которые мы испытываем, постоянными.

Если вы недавно прошли курс антибиотиков и обнаружили, что боретесь с последствиями неисправной пищеварительной системы, то в статье приводятся следующие шаги:

1. Предотвратите или боритесь с диареей, вызванной приемом антибиотиков, с помощью правильного пробиотика.

Если вы (или ваш ребенок) испытываете легкую диарею, связанную с приемом антибиотиков, не будет неразумным попробовать один из пробиотиков, который продемонстрировал определенную пользу, отмечается в статье.

2. Разнообразьте потребление цельных продуктов, богатых клетчаткой.

Если вы волнуетесь, что ваш кишечник не в порядке или истощен после приема антибиотиков, самый быстрый и эффективный способ восстановить нормальный баланс - это восстановить здоровье вашей внутренней экосистемы, постоянно подпитывая ее разнообразной клетчаткой из цельных растительных продуктов, отмечается в материале. Фрукты и овощи, бобовые и цельнозерновые, орехи и семена богаты клетчаткой, которая питает различных жителей кишечной микробиоты. Самые богатые, наиболее разнообразные и устойчивые микробиомы кишечника, как отмечается, принадлежат людям, которые еженедельно едят большое количество разнообразных растительных продуктов.

Строгие элиминационные диеты истощают различных жителей микробиома, тогда как разнообразные диеты с клетчаткой способствуют микробному разнообразию, которое считается святым Граалем здоровья кишечника. Поэтому, указывают в статье, свой рацион можно наполнить разнообразными волокнами из:



Бобовых, таких как фасоль, нут и чечевица.



Целых фруктов, а не соков, от яблок и дынь до ягод и цитрусовых, до авокадо и других тропических фруктов.



Овощей, от крестоцветных, таких как брокколи и цветная капуста, до сезонных вариантов, таких как кабачки и спаржа, корнеплоды, такие как свекла, чеснок, лук и т.д.



Цельнозерновых продуктов, таких как овсянка, цельная пшеница и ячмень.



Орехов, таких как арахис, кешью, миндаль и грецкие орехи.



Семен, такие как молотый лен и чиа, тыква и подсолнечник.



3. Поддерживайте самые полезные бактериальные группировки вашего кишечника с помощью пребиотиков.

В то время как пробиотики часто привлекают внимание в онлайн-дискуссиях о здоровье кишечника, пребиотики могут быть гораздо более эффективным способом выборочной поддержки некоторых из самых полезных противовоспалительных видов бактерий в кишечнике, отмечается в статье.

Пребиотики - это клетчатка и другие углеводы, которые мы, люди, не можем усвоить, но которые преимущественно ферментируются любыми видами и штаммами лактобактерий и бифидобактерий, которые живут в вашем уникальном микробиоме кишечника. Они, как отмечается, являются одними из самых полезных обитателей микробиома нашего кишечника, поскольку они производят противовоспалительные соединения, называемые короткоцепочечными жирными кислотами, и снижают рН толстой кишки, делая ее менее благоприятной для колонизации патогенных (болезнетворных) бактерий.

Пребиотическая клетчатка естественным образом содержится в таких продуктах, как лук, чеснок, цельная пшеница, ячмень, артишоки, бобы. Инулин, или клетчатка корня цикория, также является пребиотиком, хотя многие люди считают, что он вызывает неприятные газы.

4. Уменьшите потребление пищевых добавок, которые могут нарушить микробиом кишечника и барьерную функцию кишечника.

Некоторые продукты питания с высокой степенью обработки содержат добавки, которые, как все больше обеспокоены исследователи, могут негативно повлиять на микробиом кишечника и слизистую оболочку, служащую важным барьером между насыщенной иммунными клетками стенкой кишечника и бактериальными обитателями нашего микробиома. Лучше всего, чтобы эти двое держались на расстоянии, отмечается в статье.

5. Сбалансируйте свой образ жизни.

Так же, как кишечник влияет на почти все аспекты здоровья, почти каждый аспект здоровья влияет на кишечник. Это включает здоровый режим сна и регулярные физические упражнения, которые, как было показано, влияют на здоровье микробиома кишечника. Ники Стрили, зарегистрированный американский диетолог, специализирующийся на пищеварении, говорит, что «достаточный сон, управление стрессом и достаточное количество упражнений - это также важные части головоломки»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что такое стресс, кто меньше всего от него защищён и как с ним бороться – рассказывает эксперт