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Вздутие живота: специалисты назвали методы облегчения симптомов

Вздутие живота: специалисты назвали методы облегчения симптомов

Киев • УНН

 • 2746259 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Вздутие живота и газы являются одними из распространенных жалоб на пищеварение. О том, что можно сделать, говорится в статье соавторства американского диетолога Тамары Дюкер-Фройман для US News, пишет УНН.

Детали

Как указано в статье, не обязательно жить со вздутием живота, и можно многое сделать, чтобы облегчить неприятные или постоянные симптомы. Попытка определить природу вздутия живота — начиная с того, кажется ли оно вызвано пищеварением, или нет, и если да, то, скорее всего, оно возникает в вашем желудке или кишечнике — это отличное место для начала. В статье дается несколько советов:

  • Ведите дневник питания и симптомов. Определение ваших личных тригеров вздутия живота - первый шаг. Это должно помочь вам выяснить, связаны ли определенные пищевые тригеры со вздутием живота, говорит доктор Хардип Сингх, гастроэнтеролог из больницы Святого Иосифа в Ориндже, штат Калифорния. Будьте точны относительно продуктов, которые вы едите, симптомов, которые вы испытываете, и ваших опорожнений кишечника, включая время суток, говорится в статье. Каждая деталь, как указано, имеет значение, например, витамины, потребление алкоголя и воды, заправки для салатов и даже полуденные угощения, такие как одна или две конфеты. Эта информация, как отмечается, поможет вашему врачу или диетологу определить причину вашего вздутия живота, чтобы вы могли составить план борьбы с ним.
  • Устраните возможные пищевые тригеры. Если вы заметили закономерность, можно попробовать исключить из рациона продукты, вызывающие вздутие живота, по одному, чтобы увидеть, уменьшатся ли газообразование и вздутие живота, указывается в статье. Можно, как отмечается, посмотреть на этикетки, чтобы избежать ингредиентов, которые могут беспокоить.
  • Обратите внимание на роль моделей питания, а не конкретных продуктов. Иногда не то, что вы едите, а то, как вы едите, может способствовать вздутию живота. Пропустить завтрак и разделить еду на целый день на два больших приема пищи для некоторых людей может быть не так хорошо, как трехразовое питание и один или два перекуса, отмечается в материале. "В других случаях употребление больших объемов «грубой пищи» из салатов размером с первое блюдо, попкорна на ночь, орехов и ягод может привести к большему вздутию живота, чем диета, характеризующаяся более приготовленными, более мягкими и менее «объемными» продуктами", - говорится в статье.
  • Лечить запор. Если есть проблемы, чтобы почувствовать настоящее облегчение, можно, как указано, поговорить с врачом о возможных средствах.
  • Внесите соответствующие изменения в образ жизни, чтобы уменьшить заглатывание воздуха. "Откажитесь от жевательной резинки и ешьте медленнее", - говорит Сингх. Если вы ярый любитель жевательной резинки или леденцов, вы, скорее всего, проглотите лишний воздух, отмечается в статье. То же самое, как сообщается, и для глотания воды в тренажерном зале. Отказ от курения также может помочь.
  • Будьте внимательны. Подумайте, что может быть причиной вашего вздутия живота и терпимо ли это или пришло время внести изменения, говорит Кэсси Вандерволл, зарегистрированный диетолог в отделе клинического питания UW Health в Висконсине. Здоровая диета с высоким содержанием клетчатки может быть оправданной, например, в случае случайного вздутия живота. Тем не менее, добавляет она, если вы считаете, что темп еды и количество пищи являются вашей проблемой, «это может быть областью для изучения и возможностью стать более осознанным потребителем».
  • Обратитесь к диетологу. "Зарегистрированные диетологи хорошо подготовлены к тому, чтобы сопровождать пациентов в их путешествиях, связанных с едой и питанием, включая медицинскую диетотерапию при вздутии живота", - говорит Вандерволл.
  • Посетите своего врача. Вполне возможно, что серьезные заболевания могут быть основной причиной вздутия живота, поэтому суть такова: если проблемы не исчезают, обратитесь к гастроэнтерологу, говорит Сингх.

Напомним

Для восстановления здоровья кишечника после приема антибиотиков дали несколько советов.

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