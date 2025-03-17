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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 31611 перегляди

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Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

Київ • УНН

 • 45084 перегляди

Президент Франції заявив, що Трамп відданий умовам, які повинна виконати росія для 30-денного припинення вогню. Макрон повідомив, що розмовляв із Зеленським про розмову з Трампом.

Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

Президент Франції  Еммануель Макрон каже, що президент США Дональд Трамп налаштований на те, щоб росія домовилася про припинення вогню, передає УНН.

Трамп відданий умовам, які повинна виконати росія для 30-денного припинення вогню, заявив Макрон.

Французький президент заявив у дописі на X, що росія повинна довести, що вона дійсно хоче миру.

Він також повідомив, що розмовляв із Президентом України Володимиром Зеленським про свою вчорашню розмову з Трампом.

Зеленський: Україна готова до 30-денного припинення вогню, але рф має припинити висувати вимоги17.03.25, 22:24 • 16836 переглядiв

Досить смертей. Досить знищених життів. Досить руйнувань. Зброя має замовкнути. Зловживання та саботаж мають припинитися. Депортовані українські діти мають возз’єднатися зі своїми сім’ями. Це всі умови, які росія має виконати. І я знаю відданість цьому президента Трампа 

- написав Макрон.

За його словами, тепер необхідно "просуватися з усіма нашими партнерами, щоб представити конкретний мирний план".

Мирний план, який забезпечує надійні гарантії безпеки для України. Мирний план, який гарантує тривалий мир в Україні та Європі. Мирний план, який запобігає повторному нападу росії 

- резюмував Макрон.

Раніше

Президент США Дональд Трамп заявив, що у вівторок, 18 березня, вранці проведе розмову з російським диктатором володимиром путіним. За його словами, США хоче побачити, чи зможе покласти край війні між рф та Україною.

Білий дім: США близькі до мирної угоди, як ніколи раніше17.03.25, 20:26 • 50167 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Дональд Трамп
Еммануель Макрон
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