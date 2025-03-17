Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню
Київ • УНН
Президент Франції заявив, що Трамп відданий умовам, які повинна виконати росія для 30-денного припинення вогню. Макрон повідомив, що розмовляв із Зеленським про розмову з Трампом.
Президент Франції Еммануель Макрон каже, що президент США Дональд Трамп налаштований на те, щоб росія домовилася про припинення вогню, передає УНН.
Трамп відданий умовам, які повинна виконати росія для 30-денного припинення вогню, заявив Макрон.
Французький президент заявив у дописі на X, що росія повинна довести, що вона дійсно хоче миру.
Він також повідомив, що розмовляв із Президентом України Володимиром Зеленським про свою вчорашню розмову з Трампом.
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Досить смертей. Досить знищених життів. Досить руйнувань. Зброя має замовкнути. Зловживання та саботаж мають припинитися. Депортовані українські діти мають возз’єднатися зі своїми сім’ями. Це всі умови, які росія має виконати. І я знаю відданість цьому президента Трампа
За його словами, тепер необхідно "просуватися з усіма нашими партнерами, щоб представити конкретний мирний план".
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Президент США Дональд Трамп заявив, що у вівторок, 18 березня, вранці проведе розмову з російським диктатором володимиром путіним. За його словами, США хоче побачити, чи зможе покласти край війні між рф та Україною.
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