Оружие должно замолчать: Макрон заявил, что Трамп намерен добиться от рф соглашения о прекращении огня

Президент Франции Эммануэль Макрон говорит, что президент США Дональд Трамп настроен на то, чтобы россия договорилась о прекращении огня, передает УНН.

Трамп предан условиям, которые должна выполнить россия для 30-дневного прекращения огня, заявил Макрон.

Французский президент заявил в заметке на X, что россия должна доказать, что она действительно хочет мира.

Он также сообщил, что разговаривал с Президентом Украины Владимиром Зеленским о своем вчерашнем разговоре с Трампом.

Зеленский: Украина готова к 30-дневному прекращению огня, но рф должна прекратить выдвигать требования

Достаточно смертей. Достаточно уничтоженных жизней. Достаточно разрушений. Оружие должно замолчать. Злоупотребления и саботаж должны прекратиться. Депортированные украинские дети должны воссоединиться со своими семьями. Это все условия, которые россия должна выполнить. И я знаю преданность этому президента Трампа