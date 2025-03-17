Оружие должно замолчать: Макрон заявил, что Трамп намерен добиться от рф соглашения о прекращении огня
Киев • УНН
Президент Франции заявил, что Трамп предан условиям, которые должна выполнить россия для 30-дневного прекращения огня. Макрон сообщил, что разговаривал с Зеленским о разговоре с Трампом.
Президент Франции Эммануэль Макрон говорит, что президент США Дональд Трамп настроен на то, чтобы россия договорилась о прекращении огня, передает УНН.
Трамп предан условиям, которые должна выполнить россия для 30-дневного прекращения огня, заявил Макрон.
Французский президент заявил в заметке на X, что россия должна доказать, что она действительно хочет мира.
Он также сообщил, что разговаривал с Президентом Украины Владимиром Зеленским о своем вчерашнем разговоре с Трампом.
Зеленский: Украина готова к 30-дневному прекращению огня, но рф должна прекратить выдвигать требования17.03.25, 22:24 • 16835 просмотров
Достаточно смертей. Достаточно уничтоженных жизней. Достаточно разрушений. Оружие должно замолчать. Злоупотребления и саботаж должны прекратиться. Депортированные украинские дети должны воссоединиться со своими семьями. Это все условия, которые россия должна выполнить. И я знаю преданность этому президента Трампа
По его словам, теперь необходимо "продвигаться со всеми нашими партнерами, чтобы представить конкретный мирный план".
Мирный план, который обеспечивает надежные гарантии безопасности для Украины. Мирный план, который гарантирует длительный мир в Украине и Европе. Мирный план, который предотвращает повторное нападение россии
Ранее
Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник, 18 марта, утром проведет разговор с российским диктатором владимиром путиным. По его словам, США хочет увидеть, сможет ли положить конец войне между рф и Украиной.
Белый дом: США близки к мирному соглашению, как никогда ранее17.03.25, 20:26 • 50167 просмотров