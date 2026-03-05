Збірна України виграла медальний залік чемпіонату Європи з кульової стрільби
Київ • УНН
Збірна України з кульової стрільби здобула перемогу в медальному заліку чемпіонату Європи на дистанції 10 метрів, що проходив у Єревані. Українські спортсмени продемонстрували потужний результат, виборовши загалом 14 нагород різного ґатунку. Про це повідомляє УНН з посиланням на пост Міністерства молоді та спорту України в Telegram.
Деталі
У доробку національної команди - п’ять золотих, три срібні та шість бронзових медалей.
Зокрема, одразу кілька нагород здобула українська стрільчиня Вікторія Рибовалова. Вона виборола "золото" в індивідуальній вправі ГП-11а серед жінок, а також стала чемпіонкою у складі жіночої команди разом із Маргаритою Тарканій та Галиною Авраменко. Ще одну золоту нагороду Рибовалова здобула у змішаній команді разом із Данилом Даніленком.
Ще одним чемпіоном став юніор Роман Березицький, який переміг у вправі ГП-11а. Також "золото" у командній вправі ГП-12 серед жінок виграли Авраменко, Рибовалова та Тарканій.
Срібні нагороди для України вибороли Даніленко (ГП-11а серед чоловіків), Дмитро Кравець (ГП-12 серед юніорів), а також чоловіче тріо — Віктор Банькін, Максим Гімон та Олег Омельчук у вправі ПП-3.
Ще шість медалей українські стрільці здобули бронзового ґатунку. Третіми стали Тарканій (ГП-11а, жінки), Кравець (ГП-11а, юніори), Аліна Ткалик (ГП-11а, юніорки), Тарканій (ГП-12, жінки), Березицький (ГП-12, юніори) та Ткалик (ГП-12, юніорки).
Завдяки такому результату українська команда посіла перше місце у загальному медальному заліку континентальної першості.
