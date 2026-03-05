$43.720.26
Ексклюзив
12:41 • 674 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаю
12:39 • 792 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
12:11 • 3172 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
12:00 • 5064 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"
Ексклюзив
11:33 • 10278 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
08:05 • 13517 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 35934 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 68902 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 76594 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 80530 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в Україні
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Збірна України виграла медальний залік чемпіонату Європи з кульової стрільби

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Збірна України з кульової стрільби виграла медальний залік Чемпіонату Європи в Єревані, здобувши 14 нагород. Українські спортсмени вибороли п'ять золотих, три срібні та шість бронзових медалей.

Збірна України виграла медальний залік чемпіонату Європи з кульової стрільби
Фото: Міністерство молоді та спорту України

Збірна України з кульової стрільби здобула перемогу в медальному заліку чемпіонату Європи на дистанції 10 метрів, що проходив у Єревані. Українські спортсмени продемонстрували потужний результат, виборовши загалом 14 нагород різного ґатунку. Про це повідомляє УНН з посиланням на пост Міністерства молоді та спорту України в Telegram.

Деталі

У доробку національної команди - п’ять золотих, три срібні та шість бронзових медалей.

Зокрема, одразу кілька нагород здобула українська стрільчиня Вікторія Рибовалова. Вона виборола "золото" в індивідуальній вправі ГП-11а серед жінок, а також стала чемпіонкою у складі жіночої команди разом із Маргаритою Тарканій та Галиною Авраменко. Ще одну золоту нагороду Рибовалова здобула у змішаній команді разом із Данилом Даніленком.

Ще одним чемпіоном став юніор Роман Березицький, який переміг у вправі ГП-11а. Також "золото" у командній вправі ГП-12 серед жінок виграли Авраменко, Рибовалова та Тарканій.

Срібні нагороди для України вибороли Даніленко (ГП-11а серед чоловіків), Дмитро Кравець (ГП-12 серед юніорів), а також чоловіче тріо — Віктор Банькін, Максим Гімон та Олег Омельчук у вправі ПП-3.

Ще шість медалей українські стрільці здобули бронзового ґатунку. Третіми стали Тарканій (ГП-11а, жінки), Кравець (ГП-11а, юніори), Аліна Ткалик (ГП-11а, юніорки), Тарканій (ГП-12, жінки), Березицький (ГП-12, юніори) та Ткалик (ГП-12, юніорки).

Завдяки такому результату українська команда посіла перше місце у загальному медальному заліку континентальної першості.

Нагадаємо

Назар Чепурний став найкращим спортсменом за версією НОК України в лютому 2026 року. Він переміг на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в опорному стрибку в Німеччині.

Станіслав Кармазін

Спорт
Золото
Вірменія
Німеччина
Україна