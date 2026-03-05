Сборная Украины выиграла медальный зачет чемпионата Европы по пулевой стрельбе
Киев • УНН
Сборная Украины по пулевой стрельбе выиграла медальный зачет Чемпионата Европы в Ереване, завоевав 14 наград. Украинские спортсмены завоевали пять золотых, три серебряные и шесть бронзовых медалей.
Сборная Украины по пулевой стрельбе одержала победу в медальном зачете чемпионата Европы на дистанции 10 метров, который проходил в Ереване. Украинские спортсмены продемонстрировали мощный результат, завоевав в общей сложности 14 наград различного достоинства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пост Министерства молодежи и спорта Украины в Telegram.
Детали
В активе национальной команды - пять золотых, три серебряные и шесть бронзовых медалей.
В частности, сразу несколько наград завоевала украинская стрелок Виктория Рыбовалова. Она завоевала "золото" в индивидуальном упражнении ГП-11а среди женщин, а также стала чемпионкой в составе женской команды вместе с Маргаритой Тарканий и Галиной Авраменко. Еще одну золотую награду Рыбовалова завоевала в смешанной команде вместе с Даниилом Даниленко.
Еще одним чемпионом стал юниор Роман Березицкий, который победил в упражнении ГП-11а. Также "золото" в командном упражнении ГП-12 среди женщин выиграли Авраменко, Рыбовалова и Тарканий.
Серебряные награды для Украины завоевали Даниленко (ГП-11а среди мужчин), Дмитрий Кравец (ГП-12 среди юниоров), а также мужское трио — Виктор Банькин, Максим Гимон и Олег Омельчук в упражнении ПП-3.
Еще шесть медалей украинские стрелки завоевали бронзового достоинства. Третьими стали Тарканий (ГП-11а, женщины), Кравец (ГП-11а, юниоры), Алина Ткалик (ГП-11а, юниорки), Тарканий (ГП-12, женщины), Березицкий (ГП-12, юниоры) и Ткалик (ГП-12, юниорки).
Благодаря такому результату украинская команда заняла первое место в общем медальном зачете континентального первенства.
Напомним
