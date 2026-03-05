Сборная Украины выиграла медальный зачет чемпионата Европы по пулевой стрельбе

$43.720.26
Эксклюзив
12:41 • 6192 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
12:39 • 12279 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
12:11 • 13278 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
12:00 • 14200 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
11:33 • 21461 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
08:05 • 16055 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 38737 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 70871 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 82424 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 81309 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Австралия присоединилась к глобальному альянсу G7 по добыче критически важных минералов
Правительство Китая приказало нефтеперерабатывающим заводам прекратить экспорт топлива из-за войны в Персидском заливе
Пентагон идентифицировал погибших солдат в результате атаки иранского дрона в Кувейте
Украина отреагировала на передачу рф пленных украинцев в Венгрию - коордштаб призвал не делать из военных "разменную монету"
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
11:33 • 21488 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС09:41 • 28248 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 52259 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 82441 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto11:40 • 9052 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 28246 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28 • 44200 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 47722 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 54570 просмотра
Сборная Украины выиграла медальный зачет чемпионата Европы по пулевой стрельбе

Киев • УНН

 • 730 просмотра

Сборная Украины по пулевой стрельбе выиграла медальный зачет Чемпионата Европы в Ереване, завоевав 14 наград. Украинские спортсмены завоевали пять золотых, три серебряные и шесть бронзовых медалей.

Сборная Украины выиграла медальный зачет чемпионата Европы по пулевой стрельбе
Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

Сборная Украины по пулевой стрельбе одержала победу в медальном зачете чемпионата Европы на дистанции 10 метров, который проходил в Ереване. Украинские спортсмены продемонстрировали мощный результат, завоевав в общей сложности 14 наград различного достоинства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пост Министерства молодежи и спорта Украины в Telegram.

Детали

В активе национальной команды - пять золотых, три серебряные и шесть бронзовых медалей.

В частности, сразу несколько наград завоевала украинская стрелок Виктория Рыбовалова. Она завоевала "золото" в индивидуальном упражнении ГП-11а среди женщин, а также стала чемпионкой в составе женской команды вместе с Маргаритой Тарканий и Галиной Авраменко. Еще одну золотую награду Рыбовалова завоевала в смешанной команде вместе с Даниилом Даниленко.

Еще одним чемпионом стал юниор Роман Березицкий, который победил в упражнении ГП-11а. Также "золото" в командном упражнении ГП-12 среди женщин выиграли Авраменко, Рыбовалова и Тарканий.

Серебряные награды для Украины завоевали Даниленко (ГП-11а среди мужчин), Дмитрий Кравец (ГП-12 среди юниоров), а также мужское трио — Виктор Банькин, Максим Гимон и Олег Омельчук в упражнении ПП-3.

Еще шесть медалей украинские стрелки завоевали бронзового достоинства. Третьими стали Тарканий (ГП-11а, женщины), Кравец (ГП-11а, юниоры), Алина Ткалик (ГП-11а, юниорки), Тарканий (ГП-12, женщины), Березицкий (ГП-12, юниоры) и Ткалик (ГП-12, юниорки).

Благодаря такому результату украинская команда заняла первое место в общем медальном зачете континентального первенства.

Напомним

Назар Чепурный стал лучшим спортсменом по версии НОК Украины в феврале 2026 года. Он победил на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в опорном прыжке в Германии.

Станислав Кармазин

Спорт
Золото
Армения
Германия
Украина