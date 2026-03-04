$43.450.22
09:19 • 2496 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 28842 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 57726 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 48232 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 54132 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 53189 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 30822 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 27114 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 25310 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 35310 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Назар Чепурний визнаний НОК України найкращим спортсменом в лютому 2026 року

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Назар Чепурний став найкращим спортсменом лютого за версією НОК України. Він переміг на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в опорному стрибку в Німеччині.

Назар Чепурний визнаний НОК України найкращим спортсменом в лютому 2026 року
Фото: Національний олімпійській комітет України

Експертна комісія Національного олімпійського комітету України обрала переможця традиційного конкурсу "Найкращий спортсмен місяця". У лютому таким спортсменом визнали Назара Чепурного - переможця етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики в опорному стрибку, що проходив у німецькому місті Котбус. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національний олімпійській комітет України.

Деталі

Нараз Чепурний є учасником Олімпійських ігор 2024 року, дворазовим бронзовим призером чемпіонатів світу в опорному стрику (2023, 2025).

Також Чепурний є Чемпіоном Європи у командних змаганнях (2024), дворазовим бронзовим призером в опорному стрибку (2024, 2025), а також чемпіоном та срібним призером Юнацьких Олімпійських ігор 2018 року.

Крім того він є 3-разовим чемпіоном та срібним призером Європейського юнацького олімпійського фестивалю 2019 року.

У 2025 році виграв залік Кубка світу на паралельних брусах У змагальному сезоні 2025 спортсмен взяв участь у 4 з 6 етапів Кубка світу та здобув 8 медалей: 2 золоті, 4 срібні та 2 бронзові. Після бронзової нагороди на чемпіонаті світу 2025 спортсмен був також визнаний спортсменом місяця. Опорний стрибок - його візитна картка

- йдеться в повідомленні НОК України.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те як Владислав Гераскевич виступав у залі засідань Верховної Ради. Спортсмен публічно закликав позбавити звання Героя України олімпійського чемпіона Сергія Бубку.

Євген Устименко

