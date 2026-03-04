Назар Чепурний визнаний НОК України найкращим спортсменом в лютому 2026 року

Фото: Національний олімпійській комітет України

Експертна комісія Національного олімпійського комітету України обрала переможця традиційного конкурсу "Найкращий спортсмен місяця". У лютому таким спортсменом визнали Назара Чепурного - переможця етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики в опорному стрибку, що проходив у німецькому місті Котбус. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національний олімпійській комітет України.

Деталі

Нараз Чепурний є учасником Олімпійських ігор 2024 року, дворазовим бронзовим призером чемпіонатів світу в опорному стрику (2023, 2025).

Також Чепурний є Чемпіоном Європи у командних змаганнях (2024), дворазовим бронзовим призером в опорному стрибку (2024, 2025), а також чемпіоном та срібним призером Юнацьких Олімпійських ігор 2018 року.

Крім того він є 3-разовим чемпіоном та срібним призером Європейського юнацького олімпійського фестивалю 2019 року.

У 2025 році виграв залік Кубка світу на паралельних брусах У змагальному сезоні 2025 спортсмен взяв участь у 4 з 6 етапів Кубка світу та здобув 8 медалей: 2 золоті, 4 срібні та 2 бронзові. Після бронзової нагороди на чемпіонаті світу 2025 спортсмен був також визнаний спортсменом місяця. Опорний стрибок - його візитна картка - йдеться в повідомленні НОК України.

Нагадаємо

