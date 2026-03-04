Назар Чепурный признан НОК Украины лучшим спортсменом в феврале 2026 года

Фото: Национальный олимпийский комитет Украины

Экспертная комиссия Национального олимпийского комитета Украины выбрала победителя традиционного конкурса "Лучший спортсмен месяца". В феврале таким спортсменом признали Назара Чепурного - победителя этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в опорном прыжке, проходившего в немецком городе Котбус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины.

Детали

В настоящее время Чепурный является участником Олимпийских игр 2024 года, двукратным бронзовым призером чемпионатов мира в опорном прыжке (2023, 2025).

Также Чепурный является Чемпионом Европы в командных соревнованиях (2024), двукратным бронзовым призером в опорном прыжке (2024, 2025), а также чемпионом и серебряным призером Юношеских Олимпийских игр 2018 года.

Кроме того, он является 3-кратным чемпионом и серебряным призером Европейского юношеского олимпийского фестиваля 2019 года.

В 2025 году выиграл зачет Кубка мира на параллельных брусьях. В соревновательном сезоне 2025 спортсмен принял участие в 4 из 6 этапов Кубка мира и завоевал 8 медалей: 2 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые. После бронзовой награды на чемпионате мира 2025 спортсмен был также признан спортсменом месяца. Опорный прыжок - его визитная карточка - говорится в сообщении НОК Украины.

Напомним

