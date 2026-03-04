$43.450.22
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 30622 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 59941 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 50315 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 56002 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 54455 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 31506 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 27424 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 25454 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 35369 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Назар Чепурный признан НОК Украины лучшим спортсменом в феврале 2026 года

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 708 просмотра

Назар Чепурный стал лучшим спортсменом февраля по версии НОК Украины. Он победил на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в опорном прыжке в Германии.

Назар Чепурный признан НОК Украины лучшим спортсменом в феврале 2026 года
Фото: Национальный олимпийский комитет Украины

Экспертная комиссия Национального олимпийского комитета Украины выбрала победителя традиционного конкурса "Лучший спортсмен месяца". В феврале таким спортсменом признали Назара Чепурного - победителя этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в опорном прыжке, проходившего в немецком городе Котбус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины.

Детали

В настоящее время Чепурный является участником Олимпийских игр 2024 года, двукратным бронзовым призером чемпионатов мира в опорном прыжке (2023, 2025).

Также Чепурный является Чемпионом Европы в командных соревнованиях (2024), двукратным бронзовым призером в опорном прыжке (2024, 2025), а также чемпионом и серебряным призером Юношеских Олимпийских игр 2018 года.

Кроме того, он является 3-кратным чемпионом и серебряным призером Европейского юношеского олимпийского фестиваля 2019 года.

В 2025 году выиграл зачет Кубка мира на параллельных брусьях. В соревновательном сезоне 2025 спортсмен принял участие в 4 из 6 этапов Кубка мира и завоевал 8 медалей: 2 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые. После бронзовой награды на чемпионате мира 2025 спортсмен был также признан спортсменом месяца. Опорный прыжок - его визитная карточка

- говорится в сообщении НОК Украины.

Напомним

Ранее мы писали о том, как Владислав Гераскевич выступал в зале заседаний Верховной Рады. Спортсмен публично призвал лишить звания Героя Украины олимпийского чемпиона Сергея Бубку.

Евгений Устименко

ОбществоСпорт
