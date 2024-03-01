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Збереження рідкісних рослин і тварин: на Донеччині створена перша охоронна зона для об’єктів Червоної книги

Київ • УНН

 • 31051 перегляди

Перша охоронна зона для збереження рідкісних рослин і тварин, занесених до Червоної книги України, була створена в Донецькій області, яка охоплює 143 142 га крейдяного степу.

Збереження рідкісних рослин і тварин: на Донеччині створена перша охоронна зона для об’єктів Червоної книги

На території Краматорського району Донецької області створено охоронну зону для збереження об’єктів Червоної книги України, яка має площу 143,142 га, а також охоплює крейдяні степи, які представлені на зазначеній ділянці, займають лише 0,2% території України.

Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Краматорської міської ради.

Деталі

Розпорядженням голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації у Донецькій області створена перша Охоронна зона для збереження об’єктів Червоної книги України та затверджений її Паспорт.

Повідомляється, що територія Охоронної зони має площу 143,142 га: вона розташована на північно-східній околиці Краматорська на правому схилі долини р. Біленька у безпосередній близькості до північних меж селища Біленьке Краматорського району та повністю входить до меж регіонального ландшафтного парку "Краматорський" (РЛП "Краматорський").

На території охоронної зони у результаті польових досліджень, які проводилися співробітниками науково-дослідного відділу РЛП "Краматорський", виявлено 18 видів рослин (Костриця крейдова Festuca cretacea, Келерія Талієва Koeleria talievii, Громовик донський Onosma tanaitica, Левкой запашний Matthiola fragrans та інші) та 14 видів тварин (Дибка степова Saga pedo, Вусач земляний хрестоносець Dorcadion equestre, Синявець Дамоне Polyommatus damone, Сатир Бризеїда Chazara briseis, Сколія-гігант Megascolia maculata та інші), занесених до Червоної книги України.

Підкреслюється, що не менш 11 видів (Смілка крейдова Silene cretacea, Солодушка крейдова Hedysarum cretaceum, Гісоп крейдовий Hyssopus cretaceus, Шоломниця крейдова Scutellaria creticola та інші) відносяться саме до реліктової кретофільної флори.

Також важливо зазначити, що крейдяні степи, які представлені на територія Охоронної зони, займають лише 0,2% території України, є вкрай рідкісними і потребують особливої охорони.

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