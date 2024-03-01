Сохранение редких растений и животных: в Донецкой области создана первая охранная зона для объектов Красной книги
Киев • УНН
Первая охранная зона для сохранения редких растений и животных, занесенных в Красную книгу Украины, была создана в Донецкой области, которая охватывает 143 142 га меловой степи.
На территории Краматорского района Донецкой области создана охранная зона для сохранения объектов Красной книги Украины, которая имеет площадь 143,142 га, а также охватывает меловые степи, которые представлены на указанном участке, занимают лишь 0,2% территории Украины.
Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Краматорского городского совета.
Детали
Распоряжением председателя облгосадминистрации, начальника областной военной администрации в Донецкой области создана первая Охранная зона для сохранения объектов Красной книги Украины и утвержден ее Паспорт.
Сообщается, что территория Охранной зоны имеет площадь 143,142 га: она расположена на северо-восточной окраине Краматорска на правом склоне долины р. Беленькая в непосредственной близости к северным границам поселка Беленькое Краматорского района и полностью входит в границы регионального ландшафтного парка "Краматорский" (РЛП "Краматорский").
На территории охранной зоны в результате полевых исследований, которые проводились сотрудниками научно-исследовательского отдела РЛП "Краматорский", выявлено 18 видов растений (Овсяница меловая Festuca cretacea, Келерия Талиева Koeleria talievii, Громовик донской Onosma tanaitica, Левкой душистый Matthiola fragrans и другие) и 14 видов животных (Дыбка степная Saga pedo, Усач земляной крестоносец Dorcadion equestre, Синявец Дамоне Polyommatus damone, Сатир Бризеида Chazara briseis, Сколия-гигант Megascolia maculata и другие), занесенных в Красную книгу Украины.
Подчеркивается, что не менее 11 видов (Смелка меловая Silene cretacea, Солодушка меловая Hedysarum cretaceum, Иссоп меловой Hyssopus cretaceus, Шлемник меловой Scutellaria creticola и другие) относятся именно к реликтовой кретофильной флоре.
Также важно отметить, что меловые степи, которые представлены на территории Охранной зоны, занимают лишь 0,2% территории Украины, являются крайне редкими и требуют особой охраны.
Напомним,
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Сохранение редких растений и животных: в Донецкой области создана первая охранная зона для объектов Красной книги
Первая охранная зона для сохранения редких растений и животных, занесенных в Красную книгу Украины, была создана в Донецкой области, которая охватывает 143 142 га меловой степи.
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