Завтра у частині регіонів України будуть діяти графіки відключень

У частині регіонів України, 11 березня, з 8:00 будуть діяти графіки відключень, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Завтра, 11 березня, у частині регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки погодинних відключень (для промислових споживачів) - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у компанії, причина запровадження обмежень — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні - резюмували в Укренерго.

