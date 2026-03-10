Завтра у частині регіонів України будуть діяти графіки відключень
Київ • УНН
Укренерго запроваджує погодинні обмеження електроенергії для населення та промисловості з 8:00. Причиною стали наслідки російських атак на енергосистему.
У частині регіонів України, 11 березня, з 8:00 будуть діяти графіки відключень, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, 11 березня, у частині регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки погодинних відключень (для промислових споживачів)
Як повідомили у компанії, причина запровадження обмежень — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
