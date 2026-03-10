$43.900.1750.710.17
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Завтра в части регионов Украины будут действовать графики отключений

Киев • УНН

 • 926 просмотра

Укрэнерго вводит почасовые ограничения электроэнергии для населения и промышленности с 8:00. Причиной стали последствия российских атак на энергосистему.

В части регионов Украины 11 марта с 8:00 будут действовать графики отключений, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 11 марта, в части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений и графики почасовых отключений (для промышленных потребителей)

- говорится в сообщении.

Как сообщили в компании, причина введения ограничений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе

- резюмировали в Укрэнерго.

Ольга Розгон

