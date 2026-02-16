$43.100.11
16:45
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
14:18
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
13:44
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
12:57
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
11:42
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
15 лютого, 14:11
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Завтра по всій Україні планують вимикати світло: які обмеження будуть діяти 16 лютого 2026

Київ • УНН

 • 182 перегляди

17 лютого по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження потужності. Це пов'язано з наслідками російських атак на енергооб'єкти.

Завтра по всій Україні планують вимикати світло: які обмеження будуть діяти

В усіх областях Україні завтра вимикатимуть світло. Як повідомили в Укренерго, будуть діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності, передає УНН.

Завтра, 17 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) 

- йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. 

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні - резюмували в Укренерго.

Зеленський: рф за тиждень випустила по Україні понад 1200 авіабомб і 50 ракет, головна ціль - енергетика15.02.26, 10:48 • 5334 перегляди

Антоніна Туманова

Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна