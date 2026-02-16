Завтра по всій Україні планують вимикати світло: які обмеження будуть діяти 16 лютого 2026
17 лютого по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження потужності. Це пов'язано з наслідками російських атак на енергооб'єкти.
В усіх областях Україні завтра вимикатимуть світло. Як повідомили в Укренерго, будуть діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності, передає УНН.
Завтра, 17 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
У компанії додали, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні - резюмували в Укренерго.
