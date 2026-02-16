$43.100.11
Завтра по всей Украине планируют отключать свет: какие ограничения будут действовать 16 февраля 2026

Киев • УНН

 • 336 просмотра

17 февраля по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности. Это связано с последствиями российских атак на энергообъекты.

Завтра по всей Украине планируют отключать свет: какие ограничения будут действовать

Во всех областях Украины завтра будут отключать свет. Как сообщили в Укрэнерго, будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности, передает УНН.

Завтра, 17 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) 

- говорится в сообщении.

В компании добавили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. 

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе – резюмировали в Укрэнерго.

Зеленский: РФ за неделю выпустила по Украине более 1200 авиабомб и 50 ракет, главная цель – энергетика15.02.26, 10:48 • 5334 просмотра

Антонина Туманова

Украина