Завтра по всей Украине планируют отключать свет: какие ограничения будут действовать 16 февраля 2026
Киев • УНН
17 февраля по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности. Это связано с последствиями российских атак на энергообъекты.
Во всех областях Украины завтра будут отключать свет. Как сообщили в Укрэнерго, будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности, передает УНН.
Завтра, 17 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
В компании добавили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе – резюмировали в Укрэнерго.
