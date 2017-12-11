Завищені акцизи на вино привели галузь до стану стагнації – документ

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. З 2010 до 2016 року ставка акцизного податку на натуральні вина із додаванням спирту зросла у 1332%, що призвело до значного скорочення виробництва. Про це йдеться у пояснювальній записці до законопроекту №6776, передає УНН.

“Ставка акцизного податку на вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені) за період з 2010-2016 роки загалом зросла у 1332% (з 0,50 грн/1 л до 37,16 грн/1 л), що спричинило стійку тенденцію до скорочення виробництва протягом зазначеного періоду.

Станом на 2016 рік випуск вин натуральних з доданням спирту та міцних (кріплених) зменшився на 94% у порівнянні з 2010 роком”, — зазначається у документі.

Серед причин таких негативних показників, зокрема, і окупація Криму, де залишилися великі сировинні потужності і виробничі бази.

Автори законопроекту наголошують, що виноробна галузь перебуває в затяжному стані стагнації, а тому будь-яке підвищення акцизного податку матиме вкрай негативні наслідки.

“У 2016 році ставка акцизного податку була збільшена на 100% (з 3,58 грн/1 л до 7,16/1 л), що спричинило обвал виробництва, а Державний бюджет України отримав мінімальне зростання надходжень від сплати податку.

Так, у період після підвищення акцизного податку (березень-грудень 2016 року) було вироблено на 46% менше вин натуральних з доданням спирту та міцних (кріплених), ніж за аналогічний період у 2015 році (891 тис. дал. и 477 тис. дал. відповідно).

При цьому, надходження до бюджету зросли лише на 7% (з 31 млн 897 тис. грн до 34 млн 153 тис. грн)”, — йдеться у документі.

Наголошується, що негативна динаміка виноробної галузі зберігається й у поточному 2017 році.

“Обсяги виробництва кріплених вин за 9 місяців скоротилися на 49% у порівнянні з аналогічним періодом у 2016 році”, — сказано у пояснювальній записці.

Нагадаємо, податковий комітет ВР відмовився піднімати акцизи на алкоголь.

Зокрема, за словами голови податкового комітету ВР Ніни Южаніної, через зависокі акцизи бюджет недоотримав 1,5 млрд грн.

Додамо, що в цьому році провідні виноробні країни світу, такі як Італія, Іспанія, Франція, через несприятливі погодні умови зібрали рекордно низький урожай винограду. За словами директора по маркетингу компанії Eastern Beverage Trading Олексія Безуглого, це відобразиться на вартості європейського вина. І на тлі зростання цін на продукцію від ТОП-3 світових експортерів, відкривається “вікно можливостей” для нарощування експорту вина такими країнам, як Грузія, Молдова та Україна.

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