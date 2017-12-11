Завышенные акцизы на вино привели отрасль к состоянию стагнации - документ

"Ставка акцизного налога на вина натуральные с добавлением спирта и крепкие (крепленые) за период с 2010-2016 годы в целом выросла в 1332% (с 0,50 грн/1 л до 37,16 грн/1 л), что повлекло устойчивую тенденцию к сокращению производства за указанный период.

По состоянию на 2016 год выпуск вин натуральных с добавлением спирта и крепких (крепленых) уменьшился на 94% по сравнению с 2010 годом", - отмечается в документе.

Среди причин таких негативных показателей, в частности, и оккупация Крыма, где остались большие сырьевые мощности и производственные базы.

Авторы законопроекта отмечают, что винодельческая отрасль находится в затяжном состоянии стагнации, а поэтому любое повышение акцизного налога будет иметь крайне негативные последствия.

"В 2016 году ставка акцизного налога была увеличена на 100% (с 3,58 грн/1 л до 7,16/1 л), что повлекло обвал производства, а Государственный бюджет Украины получил минимальный рост поступлений от уплаты налога.

Так, в период после повышения акцизного налога (март-декабрь 2016 года) было произведено на 46% меньше вин натуральных с добавлением спирта и крепких (крепленых), чем за аналогичный период в 2015 году (891 тыс. дал. и 477 тыс. дал. в соответствии).

При этом поступления в бюджет выросли всего на 7% (с 31 млн 897 тыс. грн до 34 млн 153 тыс. грн)", - говорится в документе.

Отмечается, что отрицательная динамика винодельческой отрасли сохраняется и в текущем 2017 году.

"Объемы производства крепленых вин за 9 месяцев сократились на 49% по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, налоговый комитет ВР отказался поднимать акцизы на алкоголь.

В частности, по словам председателя налогового комитета ВР Нины Южаниной, из-за высоких акцизов бюджет недополучил 1,5 млрд грн.

Добавим, что в этом году ведущие винодельческие страны мира, такие как Италия, Испания, Франция, из-за неблагоприятных погодных условий собрали рекордно низкий урожай винограда. По словам директора по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексея Безуглого, это отразится на стоимости европейского вина. И на фоне роста цен на продукцию от ТОП-3 мировых экспортеров, открывается "окно возможностей" для наращивания экспорта вина таким странам, как Грузия, Молдова и Украина.