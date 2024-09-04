На цей час уже завершені рятувальні роботи у Львові та Кривому Розі, де сьогодні постраждали люди через російські ракетні удари. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні, передає УНН.

На цей час уже завершені рятувальні роботи у Львові та Кривому Розі, де сьогодні постраждали люди через російські ракетні удари. Були пошкоджені звичайні будинки, звичайна цивільна інфраструктура. Багато постраждалих. Усім надано необхідну допомогу. На жаль, у Львові загинули сім людей . Мої співчуття рідним та близьким!

Президент зазначив, що важливо, щоб світ реагував на цей терор.

Важливо, щоб світ бачив цей терор і реагував на нього. На все, що Росія робить проти наших людей, проти нашої держави. Я вдячний усім політичним та громадським діячам, кожному лідеру, які підтримують Україну та українців і засуджують російський терор. І також дякую всім журналістам України, Європи, світу – усім, хто правдиво говорить про те, що відбувається, про цю війну та про те, як важливо захищати життя