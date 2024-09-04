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У Львові загинуло 7 людей, у Кривому Розі пошкоджено 5 навчальних закладів та постраждало 6 осіб. Зеленський закликав світ реагувати на російський терор проти цивільних об'єктів в Україні.

На цей час уже завершені рятувальні роботи у Львові та Кривому Розі, де сьогодні постраждали люди через російські ракетні удари. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні, передає УНН.

На цей час уже завершені рятувальні роботи у Львові та Кривому Розі, де сьогодні постраждали люди через російські ракетні удари. Були пошкоджені звичайні будинки, звичайна цивільна інфраструктура. Багато постраждалих. Усім надано необхідну допомогу. На жаль, у Львові загинули сім людей. Мої співчуття рідним та близьким!

- наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що важливо, щоб світ реагував на цей терор.

Важливо, щоб світ бачив цей терор і реагував на нього. На все, що Росія робить проти наших людей, проти нашої держави. Я вдячний усім політичним та громадським діячам, кожному лідеру, які підтримують Україну та українців і засуджують російський терор. І також дякую всім журналістам України, Європи, світу – усім, хто правдиво говорить про те, що відбувається, про цю війну та про те, як важливо захищати життя

- сказав Зеленський.

Доповнення

Внаслідок удару армії рф по Кривому Рогу пошкоджено 5 навчальних закладів, 8 магазинів та понад 50 багатоповерхівок. 

Також через атаку  на Кривий Ріг постраждало шестеро людей. Троє поранених перебувають у лікарні, серед яких 10-річна дитина.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійна

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