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У Кривому Розі через атаку рф пошкоджено 5 навчальних закладів

У Кривому Розі через атаку рф пошкоджено 5 навчальних закладів

Київ • УНН

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Внаслідок атаки рф на Кривий Ріг пошкоджено 5 навчальних закладів, 8 магазинів та понад 50 багатоповерхівок. Постраждали також бізнес-центр, кафе, салони краси та 9 автівок місцевих жителів.

Внаслідок удару армії рф по Кривому Рогу пошкоджено 5 навчальних закладів, 8 магазинів та понад 50 багатоповерхівок.  Про це у середу повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН

Число багатоповерхівок, де побиті вікна, перевищило пів сотні. У місті пошкоджено 5 навчальних закладів та 8 магазинів. Зачепило бізнес-центр, кафе, салони краси

- розповів Лисак.

За його словами,внаслідок атаки рф  побиті й 9 автівок місцевих.

Людям надають психологічну допомогу. Поруч з ними всі служби та благодійники. Одні фіксують руйнування. Інші видають будматеріали, аби тимчасово закрити побите.

Раніше повідомлялось, що у Кривому Розі  вже 6 постраждалих через атаку рф.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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