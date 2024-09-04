У Кривому Розі через атаку рф пошкоджено 5 навчальних закладів
Київ • УНН
Внаслідок атаки рф на Кривий Ріг пошкоджено 5 навчальних закладів, 8 магазинів та понад 50 багатоповерхівок. Постраждали також бізнес-центр, кафе, салони краси та 9 автівок місцевих жителів.
Внаслідок удару армії рф по Кривому Рогу пошкоджено 5 навчальних закладів, 8 магазинів та понад 50 багатоповерхівок. Про це у середу повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Число багатоповерхівок, де побиті вікна, перевищило пів сотні. У місті пошкоджено 5 навчальних закладів та 8 магазинів. Зачепило бізнес-центр, кафе, салони краси
За його словами,внаслідок атаки рф побиті й 9 автівок місцевих.
Людям надають психологічну допомогу. Поруч з ними всі служби та благодійники. Одні фіксують руйнування. Інші видають будматеріали, аби тимчасово закрити побите.
Раніше повідомлялось, що у Кривому Розі вже 6 постраждалих через атаку рф.