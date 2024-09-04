В Кривом Роге из-за атаки рф повреждены 5 учебных заведений

В результате удара армии рф по Кривому Рогу повреждены 5 учебных заведений, 8 магазинов и более 50 многоэтажек. Об этом в среду сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Число многоэтажек, где побиты окна, превысило полсотни. В городе повреждены 5 учебных заведений и 8 магазинов. Задело бизнес-центр, кафе, салоны красоты - рассказал Лысак.

По его словам, в результате атаки рф побиты и 9 автомобилей местных.

Людям оказывают психологическую помощь. Рядом с ними все службы и благотворители. Одни фиксируют разрушения. Другие выдают стройматериалы, чтобы временно закрыть побитое.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге уже 6 пострадавших из-за атаки рф.