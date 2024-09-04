У Кривому Розі зросла кількість постраждалих від ракетного удару рф
Київ • УНН
Внаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг постраждало шестеро людей, троє з них у лікарні. Пошкоджено 57 багатоквартирних будинків, місцева влада надає допомогу постраждалим.
Внаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг постраждало шестеро людей. Троє поранених перебувають у лікарні, серед яких 10-річна дитина. Про це у середу повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, пише УНН.
На жаль, вже шість постраждалих внаслідок ранкового ворожого ракетного удару по центру міста - 58-річну жінку госпіталізували з переломом. Таким чином у лікарні перебувають троє постраждалих, одна з яких дівчинка 10 років. Вони у стані середньої тяжкості, медики надають їм усю необхідну допомогу
За його словами, за уточненою інформацією через ворожий удар у місті пошкоджено вже 57 багатоквартирних будинків. Проводяться поквартирні та подомові обходи з визначення суми збитків.
У 103-й школі продовжує працювати Штаб допомоги. Бригади комунальників та управителів допомагають мешканцям постраждалих будинків.
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