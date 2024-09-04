В Кривом Роге возросло количество пострадавших от ракетного удара рф

В результате ракетной атаки на Кривой Рог пострадали шесть человек. Трое раненых находятся в больнице, среди которых 10-летний ребенок. Об этом в среду сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, пишет УНН.

К сожалению, уже шесть пострадавших в результате утреннего вражеского ракетного удара по центру города - 58-летнюю женщину госпитализировали с переломом. Таким образом в больнице находятся трое пострадавших, одна из которых девочка 10 лет. Они в состоянии средней тяжести, медики оказывают им всю необходимую помощь - написал Вилкул в Telegram.

По его словам, по уточненной информации из-за вражеского удара в городе повреждены уже 57 многоквартирных домов. Проводятся поквартирные и подомовые обходы по определению суммы ущерба.

В 103-й школе продолжает работать Штаб помощи. Бригады коммунальщиков и управляющих помогают жителям пострадавших домов.

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