В Кривом Роге враг попал по гостинице: разрушения с первого по третий этаж

В Кривом Роге в Днепропетровской области в результате удара российских войск повреждены гостиница, многоэтажки, учебные заведения, сообщили в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и глава МВД Игорь Клименко, пишет УНН.

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"Кроме многоэтажек, в Кривом Роге повреждены четыре учебных заведения, столько же автомобилей. Изувечены аптека и магазины. Такие данные на сейчас. Здание гостиницы разрушено с 1 по 3 этажи. Террор гражданских не прекращается", - написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

"В Кривом Роге оккупанты попали по гостинице. Пострадали по меньшей мере 5 человек, среди них 10-летний ребенок. Здание отеля частично разрушено, повреждены и жилые дома рядом", - сообщил глава МВД Игорь Клименко в Telegram.

"Удар по плотной жилой застройке - прицельный удар по людям. Целенаправленное убийство гражданских. За это обязательно будет наказание", - подчеркнул Клименко.

У Кривому Розі 5 осіб постраждали від ракетного удару, серед них дитина