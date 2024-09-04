В Кривом Роге враг попал по гостинице: разрушения с первого по третий этаж
Киев • УНН
В результате обстрела в Кривом Роге повреждены многоэтажки, учебные заведения, автомобили, аптека и магазины. Здание гостиницы разрушено с 1 по 3 этажи, сообщил глава Днепропетровской ОВА.
В Кривом Роге в Днепропетровской области в результате удара российских войск повреждены гостиница, многоэтажки, учебные заведения, сообщили в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и глава МВД Игорь Клименко, пишет УНН.
Детали
"Кроме многоэтажек, в Кривом Роге повреждены четыре учебных заведения, столько же автомобилей. Изувечены аптека и магазины. Такие данные на сейчас. Здание гостиницы разрушено с 1 по 3 этажи. Террор гражданских не прекращается", - написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.
"В Кривом Роге оккупанты попали по гостинице. Пострадали по меньшей мере 5 человек, среди них 10-летний ребенок. Здание отеля частично разрушено, повреждены и жилые дома рядом", - сообщил глава МВД Игорь Клименко в Telegram.
"Удар по плотной жилой застройке - прицельный удар по людям. Целенаправленное убийство гражданских. За это обязательно будет наказание", - подчеркнул Клименко.
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