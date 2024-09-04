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У Кривому Розі ворог влучив по готелю: руйнування з першого по третій поверх

У Кривому Розі ворог влучив по готелю: руйнування з першого по третій поверх

Київ • УНН

 • 58167 перегляди

Внаслідок обстрілу у Кривому Розі пошкоджено багатоповерхівки, навчальні заклади, автівки, аптеку та магазини. Будівля готелю зруйнована з 1 по 3 поверхи, повідомив голова Дніпропетровської ОВА.

У Кривому Розі у Дніпропетровській області внаслідок удару російських військ пошкоджено готель, багатоповерхівки, навчальні заклади, повідомили у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак і голова МВС Ігор Клименко, пише УНН.

Деталі

"Окрім багатоповерхівок, у Кривому Розі пошкоджені чотири навчальні заклади, стільки ж автівок. Понівечені аптека і магазини. Такі дані на зараз. Будівля готелю зруйнована з 1 по 3 поверхи. Терор цивільних не припиняється", - написав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

"У Кривому Розі окупанти влучили по готелю. Постраждали щонайменше 5 людей, серед них 10-річна дитина. Будівля готелю частково зруйнована, пошкоджені і житлові будинки поруч", - повідомив голова МВС Ігор Клименко у Telegram.

"Удар по щільній житловій забудові - прицільний удар по людям. Цілеспрямоване вбивство цивільних. За це обовʼязково буде покарання", - наголосив Клименко.

У Кривому Розі 5 осіб постраждали від ракетного удару, серед них дитина04.09.24, 07:48 • 29343 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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