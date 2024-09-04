У Кривому Розі 5 осіб постраждали від ракетного удару, серед них дитина
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару по об'єкту цивільної інфраструктури у Кривому Розі постраждали 5 осіб, включаючи 10-річну дівчинку. Пошкоджено готель та вибито вікна в багатоповерхівках.
У Кривому Рогу через ракетний удар по об'єкту цивільної інфраструктури 5 осіб отримали травми, серед них 10-річна дівчинка. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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У результаті ракетного удару по Кривому Рогу постраждали п'ятеро осіб: три жінки віком 62, 83 та 84 роки, 70-річний чоловік і 10-річна дівчинка, яка перебуває в лікарні. Інші постраждалі отримали легкі травми та оговтуються вдома.
Внаслідок атаки пошкоджено готель і вибито вікна в кількох багатоповерхівках.
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