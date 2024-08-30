На Дніпровщині зіткнулися дві автівки: одна людина загинула
Київ • УНН
На Дніпропетровщині сталася аварія за участі легковика ВАЗ та позашляховика Hyundai. Внаслідок зіткнення загинув водій ВАЗ, якого довелося деблокувати рятувальникам з понівеченої автівки.
На Дніпропетровщині сталася ДТП за участі легкового авто та позашляховика. Внаслідок аварії загинув чоловік. Про це сказано на сайті ДСНС регіону, передає УНН.
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Подія сталася вранці 29 серпня поблизу селища Братське, що у Новоолександрівській громаді. Там зіткнулися легковик ВАЗ та позашляховик "Hyundai". Внаслідок зіткнення в легковику затиснуло тіло водія.
За допомогою аварійно-рятувального інструменту рятувальники деблокували з понівеченої автівки тіло чоловіка. Всі обставини ДТП з'ясовують правоохоронці.
П'яний водій Mercedes спричинив смертельну ДТП у Києві23.08.24, 12:36 • 49720 переглядiв