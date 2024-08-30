На Днепровщине столкнулись два автомобиля: один человек погиб

На Днепропетровщине произошло ДТП с участием легкового авто и внедорожника. В результате аварии погиб мужчина. Об этом сказано на сайте ГСЧС региона, передает УНН.

Детали

Происшествие произошло утром 29 августа вблизи поселка Братское, что в Новоалександровской громаде. Там столкнулись легковушка ВАЗ и внедорожник «Hyundai». В результате столкновения в легковушке зажало тело водителя.

С помощью аварийно-спасательного инструмента спасатели деблокировали из искореженной машины тело мужчины. Все обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

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