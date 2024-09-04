В Кривом Роге 5 человек пострадали от ракетного удара, среди них ребенок

В Кривом Роге из-за ракетного удара по объекту гражданской инфраструктуры 5 человек получили травмы, среди них 10-летняя девочка. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

В результате ракетного удара по Кривому Рогу пострадали пять человек: три женщины в возрасте 62, 83 и 84 года, 70-летний мужчина и 10-летняя девочка, которая находится в больнице. Остальные пострадавшие получили легкие травмы и приходят в себя дома.

В результате атаки поврежден отель и выбиты окна в нескольких многоэтажках.

Ночная атака вражеской армии дронами-камикадзе также поразила Марганецкую громаду на Никопольщине. Спасатели сейчас выясняют масштабы ущерба, но сообщается, что человеческих жертв не было.

На Дніпровщині зіткнулися дві автівки: одна людина загинула