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У Львові завершено рятувальні роботи після обстрілу рф: 7 загиблих, серед яких двоє дітей. 53 постраждалих

У Львові завершено рятувальні роботи після обстрілу рф: 7 загиблих, серед яких двоє дітей. 53 постраждалих

Київ • УНН

 • 17061 перегляди

У Львові завершено аварійно-рятувальні роботи після ранкового ворожого обстрілу. 7 людей загинули (в т.ч. двоє дітей), 53 постраждали, 12 врятовано. Психологічну допомогу надано 103 особам.

У Львові завершені аварійно-рятувальні роботи з ліквідації наслідків ранкового ворожого обстрілу міста. За даними ДСНС, внаслідок атаки рф семеро людей загинули, серед них двоє дітей. Постраждали 53 людини,  передає УНН

Надзвичайники врятували 12 людей.  Постраждало 53 осіб. На жаль, семеро загинули, серед них, за уточненими даними, двоє дітей (7 та 14 років)

- йдеться у повідомленні ДСНС у Telegram. 

Як зазначається, психологи надали допомогу 103 постраждалим, серед них 16 дітям.

До ліквідації наслідків атаки рф від ДСНС залучалося понад 150 рятувальників та 38 одиниць спецтехніки.

Нічна атака рф на Львів забрала життя вже 7 людей - мер04.09.24, 09:04 • 90701 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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