Во Львове завершены спасательные работы после обстрела рф: 7 погибших, среди которых двое детей. 53 пострадавших
Киев • УНН
Во Львове завершены аварийно-спасательные работы после утреннего вражеского обстрела. 7 человек погибли (в т.ч. двое детей), 53 пострадали, 12 спасены. Психологическая помощь оказана 103 лицам.
Во Львове завершены аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий утреннего вражеского обстрела города. По данным ГСЧС, в результате атаки рф семь человек погибли, среди них двое детей. Пострадали 53 человека, передает УНН.
Чрезвычайники спасли 12 человек. Пострадало 53 человека. К сожалению, семеро погибли, среди них, по уточненным данным, двое детей (7 и 14 лет)
Как отмечается, психологи оказали помощь 103 пострадавшим, среди них 16 детям.
К ликвидации последствий атаки рф от ГСЧС привлекалось более 150 спасателей и 38 единиц спецтехники.
Нічна атаки рф на Львів забрала життя вже 7 людей - мер4 сентября 2024, 06:04 • 80409 просмотров