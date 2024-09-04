Во Львове завершены спасательные работы после обстрела рф: 7 погибших, среди которых двое детей. 53 пострадавших

Во Львове завершены аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий утреннего вражеского обстрела города. По данным ГСЧС, в результате атаки рф семь человек погибли, среди них двое детей. Пострадали 53 человека, передает УНН.

Чрезвычайники спасли 12 человек. Пострадало 53 человека. К сожалению, семеро погибли, среди них, по уточненным данным, двое детей (7 и 14 лет) - говорится в сообщении ГСЧС в Telegram.

Как отмечается, психологи оказали помощь 103 пострадавшим, среди них 16 детям.

К ликвидации последствий атаки рф от ГСЧС привлекалось более 150 спасателей и 38 единиц спецтехники.





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