Завершены спасательные работы в Кривом Роге после атаки рф - Зеленский

В настоящее время уже завершены спасательные работы во Львове и Кривом Роге, где сегодня пострадали люди из-за российских ракетных ударов. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает УНН.

В настоящее время уже завершены спасательные работы во Львове и Кривом Роге, где сегодня пострадали люди из-за российских ракетных ударов. Были повреждены обычные дома, обычная гражданская инфраструктура. Много пострадавших. Всем оказана необходимая помощь. К сожалению, во Львове погибли семь человек. Мои соболезнования родным и близким! - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что важно, чтобы мир реагировал на этот террор.

Важно, чтобы мир видел этот террор и реагировал на него. На все, что Россия делает против наших людей, против нашего государства. Я благодарен всем политическим и общественным деятелям, каждому лидеру, которые поддерживают Украину и украинцев и осуждают российский террор. И также благодарю всех журналистов Украины, Европы, мира - всех, кто правдиво говорит о том, что происходит, об этой войне и о том, как важно защищать жизнь - сказал Зеленский.

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В результате удара армии рф по Кривому Рогу повреждены 5 учебных заведений, 8 магазинов и более 50 многоэтажек.

Также из-за атаки на Кривой Рог пострадали шесть человек. Трое раненых находятся в больнице, среди которых 10-летний ребенок.