Затримання Ткача у Польщі: правоохоронці підтвердили "заходи через необхідність встановлення особи"
Київ • УНН
Люблінська поліція провела "заходи з встановлення особи" поблизу польсько-білоруського кордону після повідомлень про затримання в цьому районі українського журналіста Михайла Ткача та оператора.
Люблінська поліція проводила дії "з встановлення особи" у прикордонній зоні після повідомлень про затримання біля польсько-білоруського кордону українського журналіста Михайла Ткача та оператора. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Люблінської поліції у соцмережі X.
Офіцери поліції Люблінського гарнізону вжили заходів у зв’язку з необхідністю встановити особи людей, перебування яких у прикордонній зоні стурбувало жителів. З’ясувавши особи, люди покинули відділення поліції
Правоохоронці не уточнили імена і національність людей, щодо яких вживали заходи.
Контекст
27 лютого журналіст "Української правди" Михайло Ткач заявив, що його та оператора затримали біля польсько-білоруського кордону. За його словами, його затримали у той момент, коли він знімав матеріал про транзит продукції між Польщею та росією і білоруссю. Журналіст запевняє, що поляки частково видалили їх відзняті матеріали.
Посол України в Польщи Василь Зварич заявив в інтерв’ю польскому виданню Wirtualna Polska, що втрутився у справу журналістів.
"Знімали рух залізницею, запустили дрон. Поліція вирішила перевірити, хто це, щоб не виявилося, що це провокатори. Справу вирішили швидко", - розповів Зварич.